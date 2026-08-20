Tăng cường phòng - chống thiên tai và bảo đảm an toàn thi công xây dựng trước mùa mưa bão 2026

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương rà soát, gia cố công trình, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão trong năm 2026.

Trước mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, chủ đầu tư công trình xây dựng, đơn vị cung cấp nước sạch và Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và hạ tầng kỹ thuật.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại hội nghị triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, các địa phương phải rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống tiêu thoát nước; qua đó xác định những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để xử lý trước khi mưa lớn xảy ra.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp nước tăng cường công tác kiểm tra hệ thống cấp điện, cấp nước do mình quản lý và cung cấp dịch vụ. Ảnh: T.L

Các tuyến kênh mương, cống rãnh, hố ga, cửa xả phải được nạo vét, khơi thông. Địa phương cũng phải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công bảo đảm dòng chảy, tháo dỡ công trình tạm và vật cản có nguy cơ gây tắc nghẽn.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu không để hoạt động thi công làm cản trở tiêu thoát nước, gây ngập cho khu dân cư.

Tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chính quyền cơ sở phải cắm biển cảnh báo, xây dựng phương án sơ tán dân theo phương châm "4 tại chỗ". Cây xanh cũng phải được kiểm tra, cắt tỉa, gia cố để hạn chế nguy cơ gãy đổ khi có gió mạnh.

Các đơn vị điện, nước được yêu cầu kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống thuộc phạm vi quản lý, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.

Đối với các chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu lập phương án ứng phó thiên tai sát với điều kiện từng công trường. Máy móc, thiết bị, vật tư phải được kiểm tra và di chuyển, gia cố tại những vị trí an toàn. Các công trường phải bố trí biển cảnh báo, hệ thống báo hiệu, lực lượng ứng trực và phương tiện cần thiết để xử lý sự cố.

Đặc biệt, với công trình ở khu vực đồi núi, ven sông, suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chủ đầu tư phải đánh giá cụ thể mức độ rủi ro, gia cố mái taluy, chủ động chống sạt lở. Đất đá, vật liệu xây dựng không được để tràn xuống, bồi lấp dòng chảy.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì trực ban trước, trong và sau mưa bão, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các đơn vị cấp nước sạch phải kiểm tra toàn bộ công trình khai thác nước, nhà máy, trạm bơm, bể chứa, tuyến ống truyền tải và mạng lưới phân phối. Cùng với việc xây dựng phương án bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, các đơn vị phải chuẩn bị vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng và phương án cấp nước khẩn cấp trong trường hợp thiên tai làm gián đoạn hệ thống.

Riêng Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn được giao kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, cửa xả, hố ga và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được giao quản lý. Cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông cũng phải được kiểm tra, gia cố.

Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng. Ảnh: T.L

Khi có mưa lớn, bão, đơn vị này phải tổ chức trực và ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý sự cố, nhanh chóng khôi phục hoạt động của hạ tầng đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nghiêm túc triển khai các yêu cầu này, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, người lao động, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về tài sản và duy trì hoạt động của các công trình hạ tầng thiết yếu trong mùa mưa bão năm 2026.