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Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, Gia Lai có mưa diện rộng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Tối 13-9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, một vùng mây đối lưu đang phát triển, dự báo gây mưa rào và giông diện rộng trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 13-9, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6, tương đương dưới 39 km/giờ.

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Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 10 km/giờ, sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần.

Còn theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại các phường, xã: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Cát Tiến, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Kbang, Sơn Lang, Ia Dreh.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: An Hòa, An Lão, An Toàn, An Vinh, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Ân, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Hòa Hội, Hội Sơn, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông, Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vĩnh Thịnh, Ia Băng, Ia Pia, Chư Pưh, Ia Ko, Ia Le, AL Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Rsai, Phú Túc, Uar, Kon Chiêng, Lơ Pang, Hội Phú, KDang và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

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