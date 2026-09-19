Đón trận mưa kỷ lục trong 41 năm, Vinh chìm trong biển nước

(GLO)- Mưa lớn dồn dập từ sáng 19-9 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực đô thị Vinh (tỉnh Nghệ An) ngập sâu, phương tiện chết máy, nước tràn vào nhà dân và tầng hầm chung cư.

Đáng chú ý, lượng mưa tại Vinh ngày 19-9 đã vượt kỷ lục lượng mưa trong một ngày của tháng 9 được ghi nhận suốt 41 năm qua.

Ngày 19-9, mưa rất to kéo dài tại Nghệ An, tập trung mạnh ở khu vực đô thị Vinh. Nhiều tuyến đường thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú… ngập sâu, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Hàng loạt xe chết máy sau trận mưa ở Vinh, Nghệ An ngày 19-9. Ảnh: Đức Hùng/VnExpress

Theo Phòng Thông tin khí tượng thủy văn phục vụ cộng đồng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trạm Vinh ghi nhận 399 mm mưa trong ngày 19-9, tính đến chiều tối. Đây là lượng mưa cao nhất trong cùng kỳ tháng 9 trong lịch sử quan trắc tại Vinh.

Lượng mưa này đã vượt mức kỷ lục 387,9 mm, ghi nhận ngày 10-9-1985, tức cách đây 41 năm, thêm 11,1 mm. Tuy nhiên, kỷ lục lượng mưa ngày cao nhất trong năm tại Vinh vẫn là 710 mm, ghi nhận ngày 16-10-2019.

Số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát lúc 15 giờ 30 ngày 19-9 cho thấy, trong 24 giờ qua, khu vực phía Nam Nghệ An có mưa to đến rất to và giông; riêng khu vực Vinh cũ xuất hiện mưa đặc biệt to. Trạm Trường Vinh ghi nhận 401 mm trong khoảng từ 19 giờ ngày 18-9 đến 13 giờ ngày 19-9; Hưng Nguyên 210,8 mm và Cửa Hội 123,6 mm.

Xe ô tô đậu trên vỉa hè tại Vinh cũng bị ngập sâu. Ảnh: T.Bạch/Thanh Niên

Tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Phong Đình Cảng, Nguyễn Văn Cừ, đường 32…, nước dâng khoảng 30-40 cm, có đoạn thấp ngập gần nửa mét. Nhiều ô tô phải quay đầu, xe máy chết máy hoặc người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập.

Mưa kéo dài cũng khiến nước tràn vào một số nhà dân. Tại một chung cư trên đường Lý Thường Kiệt, nước từ đường tràn xuống tầng hầm, khiến nhiều phương tiện bị ngập.

Nước tràn vào khu vực để xe ở tầng 1 chung cư mini trên đường Nguyễn Tài. Ảnh: Nguyễn Hữu/Dân Trí

Trước tình hình này, lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm ngập để cảnh báo, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Tại phường Trường Vinh, gần 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và thôn đội trưởng được huy động giúp người dân kê kích tài sản, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Tại các phường Vinh Phú và Thanh Vinh, gần 80 lượt người cũng được huy động thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, đêm 19-9, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm; khu vực Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu có thể ghi nhận trên 80 mm tại một số nơi. Từ ngày 20-9, mưa lớn tại Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể tiếp tục gây ngập úng tại đô thị và vùng thấp trũng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến 16 giờ ngày 19-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết nước ngập tại một số tuyến đường trung tâm TP Vinh đang rút dần. Lực lượng chức năng địa phương tiếp tục cắm biển cảnh báo, bố trí người hướng dẫn và phân luồng giao thông tại các khu vực ngập.