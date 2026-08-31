UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

(GLO)- Chiều 31-8, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và gây gió mạnh trên biển.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: N.U

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi chặt diễn biến áp thấp, bão; kiểm đếm, quản lý tàu thuyền ra khơi; hướng dẫn tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn; đồng thời trực ban, báo cáo kịp thời để tỉnh chỉ đạo ứng phó.

Danh sách 14 xã, phường ven biển có tàu cá hoạt động được yêu cầu giám sát chặt, gồm: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Nhơn Châu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.