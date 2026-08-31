Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

(GLO)- Hồi 13 giờ ngày 31-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13 giờ ngày 1-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, tốc độ 15-20 km/giờ và ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Hệ thống này có khả năng mạnh lên thành bão, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 2-9, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ dự báo cấp 8, giật cấp 10.

Trong vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, trong khoảng 109,5-115,5 độ Kinh Đông vào ngày 1-9 và 113,0-118,5 độ Kinh Đông vào ngày 2-9. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh là cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, dự báo bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trên biển, vùng phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m. Khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hiện nay, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 31-8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Dự báo đêm 31-8 và ngày 1-9, vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Cụ thể, vùng biển ven bờ có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng cao 2-3 m. Vùng biển ngoài khơi có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4 m.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên cần lưu ý nguy cơ giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.