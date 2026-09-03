Bão số 5 suy yếu, Việt Nam không còn nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp

(GLO)- Chiều 3-9, bão số 5 đã đi sâu vào đất liền khu vực phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo tin cuối cùng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3-9, tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ chuyển hướng chủ yếu về Tây Tây Nam, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ và tiếp tục suy yếu. Bão được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Với diễn biến này, bão số 5 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Trước đó, bão số 5 hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông và có diễn biến khá phức tạp. Hồi 7 giờ sáng 3-9, tâm bão còn ở vùng biển ven bờ phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.