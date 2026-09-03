Bão số 5 áp sát: Hàng không trực 24/24 giờ, sẵn sàng đổi lịch bay

(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 5 (Saudel) nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay, hành khách và tài sản.

Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão cùng các bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành trực 24/24 giờ, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch bay để ứng phó bão số 5. Ảnh: Hà Nội mới

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình, hạng mục đang thi công; kịp thời xử lý nguy cơ ngập úng, sạt lở, hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và thiết bị.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng hàng không bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác an toàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và triển khai ngay phương án ứng phó khi có tình huống bất thường.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không phải tăng cường bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật dự báo, cảnh báo và cung cấp kịp thời thông tin cho các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão và mưa lớn sau bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay khi cần thiết, bảo đảm an toàn khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách.

Các cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung được giao giám sát việc triển khai các phương án ứng phó tại các cảng hàng không; đồng thời duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để triển khai các biện pháp cần thiết, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, vừa hạn chế thấp nhất tác động của bão đến hoạt động khai thác hàng không.