Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Bão số 5 áp sát: Hàng không trực 24/24 giờ, sẵn sàng đổi lịch bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Báo Xây dựng, Hà Nội mới)

(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 5 (Saudel) nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay, hành khách và tài sản.

Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão cùng các bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng.

bao-so-5-ap-sat-hang-khong-truc-2424-gio-san-sang-doi-lich-bay.jpg
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành trực 24/24 giờ, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch bay để ứng phó bão số 5. Ảnh: Hà Nội mới

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình, hạng mục đang thi công; kịp thời xử lý nguy cơ ngập úng, sạt lở, hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và thiết bị.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng hàng không bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác an toàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và triển khai ngay phương án ứng phó khi có tình huống bất thường.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không phải tăng cường bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật dự báo, cảnh báo và cung cấp kịp thời thông tin cho các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão và mưa lớn sau bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay khi cần thiết, bảo đảm an toàn khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách.

Các cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung được giao giám sát việc triển khai các phương án ứng phó tại các cảng hàng không; đồng thời duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để triển khai các biện pháp cần thiết, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, vừa hạn chế thấp nhất tác động của bão đến hoạt động khai thác hàng không.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Đời sống

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Gian hàng của Tiểu chủng viện Làng Sông tại “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” xã Tuy Phước. Ảnh. Đinh Yến

Khi phiên chợ không dừng ở gian hàng

Đời sống

(GLO)- Từ những sản phẩm quen thuộc của quê nhà đến những giao dịch bằng mã QR, “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” do Hội LHPN xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 26 - 8 đã đưa công nghệ số và tiêu dùng xanh đến gần hơn với đời sống.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Đời sống

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

null