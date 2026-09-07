Gia Lai: 6 địa phương đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá

(GLO)- Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong vài giờ tới, 6 địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Qua theo dõi, từ 20 giờ ngày 6-9 đến 0 giờ ngày 7-9, địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thủy Điện Sê San 3A: 51,4 mm (Ia Krái)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Dự báo trong 6 giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã: Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Krái, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Chính quyền địa phương và người dân cần chú ý đề phòng.