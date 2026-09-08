Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo trong 10 ngày tới (từ ngày 8 đến 18-9), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh: M.T

Cụ thể, khoảng từ ngày 9 đến 11-9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh yếu, với xác suất xảy ra 70-80%. Từ ngày 9 đến 11-9, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông; nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 25 độ C, khu vực trung du và vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 23 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 9-9, trên Biển Đông hình thành 1 dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong khoảng ngày 12 đến 13-9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành 1 áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 70-80%; sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%.

Cùng với đó, từ khoảng ngày 10 đến 17-9, khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới. Mưa lớn có thể kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cục Khí tượng Thủy văn đưa ra 2 kịch bản mưa. Kịch bản thứ nhất có xác suất 60-70%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10 và kéo dài đến 16-9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản thứ hai có xác suất 30-40%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ khoảng ngày 14 và kéo dài đến khoảng 17-9, vùng tâm mưa tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế.

Ngoài ra, trong khoảng ngày 9 đến 12-9, do gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông nhiều hơn.

Trước diễn biến thời tiết, thiên tai được dự báo, ngày 7-9, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, các công trình, hồ đập và vị trí xung yếu.

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng; duy trì trực ban nghiêm túc, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.