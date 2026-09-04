Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 9/2026, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.

Dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện trạng thái El Nino đang duy trì ở cường độ mạnh, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương cao hơn trung bình khoảng 1,8 độ C vào tuần cuối tháng.

Dự báo, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, với xác suất lên đến 95%, và có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027.

Trong tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 5. Trong đó, có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Về nền nhiệt, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 9 phổ biến cao hơn trung bình khoảng 0,5-1 độ C.

Theo bà Nguyễn Thanh Hoa, những ngày đầu tháng 9, miền Bắc và miền Trung còn có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, thời gian tới, nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và không còn kéo dài.

Riêng khu vực miền Trung vẫn có thể xuất hiện một số đợt nắng nóng diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ, gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Về lượng mưa, nếu trong tháng vừa qua, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến cao hơn trung bình từ 50-100%, thì trong tháng 9, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo thấp hơn trung bình từ 20 - 40%.

Mặc dù lượng mưa có xu hướng thiếu hụt, vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra trong phạm vi hẹp, thời gian ngắn, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, ngập úng cục bộ, hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 9 được dự báo cao hơn trung bình khoảng 10 - 20%. Trong khi đó, Nam Bộ có xu hướng thiếu hụt nhẹ từ 5 - 15%; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình.

Theo Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc