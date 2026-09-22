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Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày và đêm 22-9, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện vùng biển Gia Lai đang có mưa rào và giông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 7 giờ ngày 22-9 ở khoảng 10,5-11,5 độ vĩ Bắc và 110,5-111,5 độ kinh Đông.

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Vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong ngày và đêm 22-9, vùng biển Gia Lai tiếp tục có mưa rào và giông. Trong những cơn giông, người dân có thể gặp lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, đồng thời sóng biển có khả năng cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Ngư dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

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