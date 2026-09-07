Trung và Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn, khả năng xuất hiện bão số 6

Trong 2 ngày đầu tuần, thời tiết phổ biến ít mưa và nắng nóng, sau đó mưa lớn bắt đầu gia tăng trên cả nước đặc biệt ở miền Trung và Nam bộ. Hiện tại, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ xu hướng dịch dần về phía nam. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trong khi đó, trên cao áp cao cận nhiệt đới trục qua nam Biển Đông di chuyển về phía tây. Do vậy, trong những ngày qua, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến giảm mưa và oi nóng gây cảm giác rất khó chịu. Kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài trong 2 ngày đầu tuần tới trên khu vực Nam bộ.

Trung và Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn

Trong khi đó, do sự hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Tây nguyên có mưa rào và giông vài nơi. Mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa lớn. Còn khu vực Bắc bộ, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khoảng từ ngày 9.9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và dịch dần về phía nam có trục qua nam Trung bộ. Kéo theo đó là gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên với cường độ từ trung bình đến mạnh. Ngược lại ở trên cao, áp cao cận nhiệt đới trục qua nam Biển Đông hoạt động yếu. Đây là yếu tố gây nên đợt mưa lớn trên cả khu vực miền Trung và Nam bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cần chú ý, từ ngày 10 - 16.9 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa lớn, mưa tập trung vào chiều và đêm. Chú ý, khoảng từ ngày 10 - 12.9, cục bộ có mưa lớn đến rất lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết thêm, theo mô hình dự báo của Mỹ, trên dải hội tụ sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới và khoảng cuối tuần sau (13.9) khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông. Không loại trừ khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh thành ở trung Trung bộ. "Tuy nhiên, đây là kết quả dự báo sớm và có khả năng thay đổi. Đặc biệt là năm nay, thời tiết chịu ảnh hưởng của El Nino mạnh nên diễn biến bất thường, vì vậy người dân, đặc biệt là bà con ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển như du lịch và nuôi trồng thủy sản cần chú ý theo dõi, cập nhật thông tin từ các dự báo tiếp theo", bà Lan khuyến cáo.

Theo Chí Nhân (TNO)