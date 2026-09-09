Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 30 khu vực trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Trong 6 giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 9-9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Ia Le 1, xã Ia Le đạt 48,6 mm; Ia Me, xã Ia Boòng 43,6 mm và Ia Piơr, xã Ia Lâu 46,4 mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực của Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 40 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại một số xã trong tỉnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, sông suối khi nước dâng; đồng thời đề phòng sạt lở đất và sụt lún, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, gây thiệt hại cho các công trình dân sinh, kinh tế và hoạt động sản xuất.