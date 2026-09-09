Khu vực phía Tây Gia Lai: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Mưa lớn kéo dài cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, giao thông chia cắt, cây trồng bị ảnh hưởng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và xử lý những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Tại xã Ia Pa, nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 (thôn Blôm) bị ngập, cô lập hơn 300 hộ dân. Mưa lớn còn cuốn trôi cầu gỗ bắc qua sông Ba nối xã Ia Pa và Ia Tul, làm 1 nhà dân bị tốc mái.

Đến sáng 8-9, nước tại ngầm tràn Mơ Nang 2 đã rút dần, xe cộ có thể lưu thông trở lại, song mặt đường còn trơn trượt, một số vị trí bị xói lở.

Cây cầu gỗ bắc qua sông Ba nối liền xã Ia Pa và Ia Tul bị mưa lũ cuốn trôi. Ảnh: V.C

Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lớn kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Tại thôn Quý Đức (xã Ia Pa), khoảng 7 ha lúa và bắp sinh khối bị nước nhấn chìm.

Nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông, chín sữa, nguy cơ giảm năng suất; trong khi diện tích bắp bị ngập sâu gần như không còn khả năng phục hồi.

Ông Trần Minh Phương, Trưởng Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã Ia Pa, cho hay: Địa phương đã triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng chốt chặn tại 2 đầu ngầm tràn Mơ Nang 2.

Xã cũng vận động 10 hộ dân ở buôn Tong Se di dời đến nơi an toàn; đồng thời tiếp tục thống kê diện tích cây trồng bị ảnh hưởng để báo cáo, đề xuất hỗ trợ.

Tại xã Ia Hiao, mưa lớn gây ngập cục bộ ở một số khu dân cư, đường nội thôn; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngã đổ. Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ thu hoạch đến đó nhằm hạn chế thiệt hại.

Người dân buôn Hiao (xã Ia Hiao) tranh thủ thu hoạch diện tích lúa bị ngập do mưa lũ để giảm bớt thiệt hại. Ảnh: V.C

Theo ông Tôn Thất Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Hiao, mưa lớn làm 183 ha cây trồng của 344 hộ dân bị ngập, gồm 115 ha lúa, 35 ha bắp, 6 ha mì, 10 ha khoai lang và 17 ha rau, đậu.

Không chỉ cây trồng ngắn ngày, mưa lớn và nước từ các khe, suối dâng cao còn ảnh hưởng đến một số diện tích cà phê, cây ăn quả. Nước chảy xiết làm xói gốc, lộ rễ; trong khi đất ngập úng kéo dài có thể ảnh hưởng đến bộ rễ, khiến cây suy yếu.

Tại xã Gào, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại đập tràn thôn 5 và trục đường chính làng O Grang; đồng thời xuất hiện một số điểm sạt lở tại khe suối Ia Pơja, khu vực rẫy cà phê gần Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 và dọc theo suối ở làng A, làng O Gia.

Ông Rơ Châm Mlý - Trưởng thôn O Pếch (xã Gào) cho biết: Thiệt hại chủ yếu tại các rẫy cà phê, ruộng lúa gần suối hoặc ở địa hình thấp. Một số ao hồ phục vụ tưới cũng bị đất đá vùi lấp.

“Những diện tích ở khu vực cao thì ít ảnh hưởng, còn khu vực trũng, nước đọng lâu có thể làm ảnh hưởng đến bộ rễ, khiến cây cà phê suy yếu” - ông Mlý nói.

Lực lượng chức năng xã Gào cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập, sạt lở do mưa lớn. Ảnh: L.N

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Gào, trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, xã đã bố trí lực lượng xung kích trực 24/24 giờ, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các điểm nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ khơi thông dòng chảy, xử lý tạm thời các điểm ngập, sạt lở.

Còn tại xã Ia Krái, khu vực suối làng De Lung nước dâng làm ngập cầu trên tuyến đường liên xã Ia Krái - Gào, đoạn qua thôn Kmông và De Lung, khiến giao thông tạm thời chia cắt. Thôn Ia Khai xuất hiện 2 điểm sạt lở, trong đó, 1 điểm sạt ngang mặt đường dài khoảng 20 m.

Ông Nguyễn Đức Thừa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Krái - cho hay: UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ xung kích các thôn khắc phục tạm thời; di dời 1 hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng đặt biển cảnh báo, giăng dây tại các khu vực nguy hiểm.

Tại xã Phú Thiện, mưa lớn gây ngập cục bộ tại 5 khu vực thuộc các thôn Plei Chrung, Plei Tel, Plei Klah, Plei A Thai và Thắng Lợi 2, cùng nhiều tuyến đường nội thôn. Nước dâng cao khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài làm xuất hiện 3 điểm sạt lở trên địa bàn xã Phú Thiện. Tại phía Đông bờ kè sông Ia Sol, thuộc thôn Plei Knông, một đoạn bờ sông bị sạt lở, nằm dọc tuyến đường người dân thường xuyên đi lại.

Tại thôn Mơ Lan, phía Tây bờ sông Ia Sol, đoạn sạt lở dài khoảng 70 m, rộng từ 5-20 m, sâu khoảng 15 m; điểm sạt lở chỉ cách khu vực nhà dân khoảng 10 m và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, tại thôn Thắng Lợi 2, nước từ sườn núi dồn xuống đã gây xói lở khoảng 500 m đường giao thông, tràn vào một số nhà dân dọc tuyến.

Ông Mai Ngọc Quý - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phú Thiện - thông tin: Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, nhất là diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; đồng thời theo dõi sát các điểm sạt lở ven sông Ia Sol. Trước mắt, lực lượng tại chỗ được huy động để cảnh báo, đặt biển, giăng dây tại những khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa đã giảm, nước tại nhiều khu vực đang rút dần, song nguy cơ ngập úng, sạt lở đất vẫn còn, nhất là ở vùng ven sông suối và địa hình thấp. Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại.