Gia Lai phân bổ hơn 1.776 tỷ đồng tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến ngày 30-8, tỉnh đã phân bổ hơn 1.776,8 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Nguồn vốn này đang được các đơn vị, địa phương tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư.

Hạ tầng khu tái định cư Núi Gành (xã Đề Gi) đã hoàn thiện. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Phương án số 02/PA-UBND của UBND tỉnh, tổng nhu cầu vốn thực hiện 16 dự án là hơn 2.108,5 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng gần 714 tỷ đồng; bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.136 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình, cá nhân hơn 258,4 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 1.776,8 tỷ đồng qua 3 đợt. Trong đó, nguồn đóng góp, huy động hơn 545,3 tỷ đồng và ngân sách trung ương hơn 1.231,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được phân bổ, các địa phương đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng để sớm bố trí đất cho người dân.

Đến ngày 30-8, tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 656,8 tỷ đồng, bằng 36,97% số vốn đã phân bổ. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giải ngân gần 357 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 287,8 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân gần 12 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn được bố trí, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Các địa phương đã chi trả gần 290 tỷ đồng tiền bồi thường; bàn giao 148,25/150,35 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt 98,6%. Khu tái định cư tại xã Phù Mỹ Đông còn 2,1 ha chưa hoàn thành bàn giao.

Cùng với đó, việc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư được đẩy nhanh. Tại 5 dự án ở phía Đông tỉnh, các hạng mục cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện cắm mốc, phân lô và giao đất. Tại 6 dự án ở phía Tây, nhiều hạng mục san nền, thoát nước, đường giao thông đạt từ 96-100%; mặt đường bê tông đạt 83-100%.

Tại xã Đak Song, dự án đã hoàn thành 100% các hạng mục san nền, thoát nước và đường giao thông. Ảnh: Hà Duy

Từ kết quả đầu tư hạ tầng và bàn giao mặt bằng, đến nay, 460/980 hộ đã được bốc thăm, giao đất; 314 hộ khởi công xây dựng nhà, trong đó 38 căn đã hoàn thành.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số điểm nghẽn vẫn cần được tháo gỡ, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường tại nơi ở cũ ở các xã Ia Hiao, Uar; tiến độ dự án tái định cư Ia Rsai còn chậm.

Một số trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, thiếu giấy tờ hoặc nhiều hộ cùng sử dụng 1 thửa đất cũng gây khó khăn trong xác định đối tượng và lập phương án bồi thường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động người dân sớm xây dựng nhà trên đất được giao; đồng thời, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm di dời và ổn định cuộc sống.