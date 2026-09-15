Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn xã Ia Hiao

(GLO)- Sáng 15-9, tại buôn Ling, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ksor Djan.

Căn nhà cấp 4 dự kiến có diện tích 42 m², với kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình đối ứng 30 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiao tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: M.P

Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình ông Ksor Djan có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành xã Hiao đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.