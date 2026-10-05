Xã An Nhơn Tây ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy”

(GLO)- Chiều 4-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tộc họ Bùi ở thôn An Cửu ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy” với 45 hộ tham gia.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua các quyết định thành lập mô hình, ban điều hành, quy chế hoạt động. Đại diện các hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình. Ảnh: ĐVCC

Mục tiêu hướng tới của mô hình là xây dựng dòng họ gương mẫu, tự quản, tự phòng, tự phát hiện, tự hỗ trợ, góp phần kéo giảm tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư; 100% hộ gia đình trong dòng họ ký cam kết “không ma túy”; 100% thanh thiếu niên trong dòng họ được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên.

Cùng với đó là thiết lập cơ chế tiếp nhận tin báo nhanh, bảo mật và kịp thời phối hợp với Công an xã xử lý dấu hiệu liên quan ma túy; giúp đỡ người lầm lỗi, người sau cai nghiện (nếu có) tái hòa nhập, giảm kỳ thị, phòng ngừa tái nghiện.

Các thành viên tham gia mô hình ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: ĐVCC

Cũng tại lễ ra mắt, Công an xã An Nhơn Tây đã tuyên truyền cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy; cách phòng tránh, phát hiện người nghiện để kịp thời tố giác, báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Bà Châu Thị Lệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây - cho biết: Việc ra mắt mô hình nhằm phát huy vai trò tự quản, uy tín của các dòng tộc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng đến xây dựng xã không ma túy vào năm 2027.