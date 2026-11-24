(GLO)- Chương trình khám sàng lọc, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được triển khai từ ngày 15 đến 28-11, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều trẻ mắc dị tật bẩm sinh, khiếm khuyết cơ thể.

Chương trình do Bệnh viện Ða khoa trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) triển khai với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng một số cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Bác sĩ CKII Ngô Xuân Thế - Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh - cho biết: “Sự phối hợp giữa các đơn vị giúp trẻ không may khiếm khuyết cơ thể có cơ hội tiếp cận điều trị, cải thiện sức khỏe. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện được trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận và từng bước làm chủ các kỹ thuật y khoa tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện”.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ mắc dị tật bẩm sinh hoặc khiếm khuyết ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng vận động và sinh hoạt như: Dị tật vùng mặt; u bướu lành tính; dị tật mắt; dị tật vận động; di chứng sau bỏng; dị tật sinh dục, hậu môn, lồng ngực; dị tật tai, mũi, họng và khiếm thính... Toàn bộ chi phí phát sinh ngoài phần BHYT chi trả, bao gồm tiền ăn, chi phí đi lại và dụng cụ chỉnh hình cho các bệnh nhi đều được Trung tâm II hỗ trợ toàn bộ.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: Phan Lài

Điểm mới của chương trình năm nay là Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện và khám sàng lọc trẻ khuyết tật cho khoảng 200 cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Qua khám sàng lọc tại cộng đồng, chương trình đã phát hiện 378 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để tư vấn, phân loại và xây dựng phương án hỗ trợ điều trị phù hợp.

Dựa trên kết quả khám sàng lọc tại BVĐK trung tâm tỉnh ngày 15-11, có khoảng 100 bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật các dị tật.

Để bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả, BVĐK trung tâm tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và bố trí nhân lực; đồng thời phối hợp với các chuyên gia trong toàn bộ quá trình khám, hội chẩn, phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhi trước, trong, sau phẫu thuật.

Tại Khoa Răng - Hàm - Mặt, em Hoi (SN 2015, dân tộc Bana, ở làng Roh, xã Lơ Pang) đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật hở hàm ếch vào ngày 17-11. Đến nay sức khỏe của em Hoi ổn định, vết mổ tiến triển tốt.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của em Hoi (làng Roh, xã Lơ Pang) sau khi được phẫu thuật hở hàm ếch. Ảnh: Phan Lài

Nhìn con gái được điều trị sau nhiều năm chờ đợi, chị Adech (mẹ em Hoi) không giấu được xúc động: “Gia đình tôi khó khăn, không có nương rẫy, phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Nhờ chương trình hỗ trợ, con gái tôi được phẫu thuật mà gia đình không phải lo lắng về chi phí. Tôi mong sau phẫu thuật, cháu có thể sinh hoạt, học tập bình thường như các bạn”.

Cũng tại đợt khám sàng lọc này, em Phan Ngọc Huyền Trang (11 tuổi, ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) được chỉ định phẫu thuật dị tật lõm ngực. Khiếm khuyết này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của em.

Em Phan Ngọc Huyền Trang (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) được thăm khám sức khỏe trước khi được phẫu thuật dị tật lõm ngực. Ảnh: Phan Lài

Hiện em Trang đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK trung tâm tỉnh. Ông Phan Tấn Dũng (bố em Trang) cho biết: Ngay khi biết thông tin về chương trình, gia đình đã đưa con đến BVĐK trung tâm tỉnh để khám sàng lọc. Các bác sĩ tư vấn, thăm khám rất tận tình, giúp gia đình yên tâm hơn trước khi con phẫu thuật. Mong rằng sau phẫu thuật, sức khỏe của con được cải thiện hơn.

Theo ông Đồng Văn An - Giám đốc Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật: Đây là năm thứ 3 đơn vị phối hợp với BVĐK trung tâm tỉnh tổ chức chương trình nhằm mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức phẫu thuật ngay tại tỉnh nhà giúp các gia đình giảm bớt chi phí, thời gian.

“Điều chúng tôi mong muốn là không để trẻ em nào phải bỏ lỡ cơ hội điều trị chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, các em có điều kiện cải thiện sức khỏe, tự tin và từng bước hòa nhập cộng đồng” - ông An chia sẻ.