(GLO)- Vụ nổ tại quán ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (TP. Hà Nội) sáng 24-11 khiến công trình đổ sập, 3 người tử vong, 6 người bị thương. Sức ép vụ nổ làm hàng loạt nhà dân lân cận hư hỏng.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, 1 vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại quán cháo lòng số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ nổ. Ảnh: VnE

Thời điểm xảy ra vụ việc, quán cháo lòng đang mở cửa đón khách. Tiếng nổ phát ra từ khu vực bếp gas, tạo sức ép lớn khiến công trình đổ sập, gạch đá và nhiều mảnh vỡ văng ra đường.

Vụ nổ gây rung chấn mạnh trong khu vực. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15 m, bị bung cửa cuốn, hư hỏng mái tôn, mái vẩy; nhiều cửa kính vỡ, xe máy dựng trước quán đổ rạp. Người dân ở cách hiện trường khoảng 100-150 m cũng cảm nhận rõ rung lắc.

Lúc 9 giờ 35 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Hà Nội) thông tin, ban đầu vụ nổ khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Tuy nhiên, đến 10 giờ 39 phút, số người tử vong tăng lên 3. Nạn nhân này được xác định đi ngang qua hiện trường, bị sức ép vụ nổ và mảnh vỡ gây chấn thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng không qua khỏi.

PGS.TS. bác sĩ Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân liên quan vụ nổ. Trong đó, một người 41 tuổi tử vong ngoại viện; 2 người còn lại bị chấn thương phần mềm, tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 11 trường hợp, trong đó 1 bệnh nhân chấn thương sọ não được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, 2 trường hợp khác chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các bệnh nhân còn lại được theo dõi, điều trị.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cảnh sát sử dụng máy dò tìm kiếm, máy thủy lực để nâng các mảng bê tông, tiếp cận khu vực bị sập. Lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ phục vụ công tác tìm kiếm.

Vụ nổ còn ảnh hưởng đến dãy nhà tập thể 3 tầng phía sau và nhiều công trình lân cận. Một số ngôi nhà bị nứt tường, vỡ kính, sập mái tôn và mái che. Địa phương và lực lượng chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời tổ chức di dời người dân khỏi những căn nhà bị hư hỏng để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Các thông tin về thiệt hại và tình trạng những người liên quan tiếp tục được cập nhật.