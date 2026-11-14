Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Phường Hoài Nhơn Bắc trao 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình trên địa bàn, với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Trong đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Hoài Sơn Đông) được hỗ trợ 60 triệu đồng và hộ ông Nguyễn Đức Tân (tổ dân phố Công Thạnh) được hỗ trợ 90 triệu đồng.

phuong-hoai-nhon-bac-trao-210-trieu-dong-ho-tro-xay-dung-nha-o-cho-3-ho-gia-dinh.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao kinh phí cho hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Hoài Sơn Đông). Ảnh: Quang Hải

Dịp này, UBND phường Hoài Nhơn Bắc cũng trao 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Trỉ (tổ dân phố Công Thạnh, thuộc diện gia đình thân nhân liệt sĩ).

anh-439.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Trỉ (tổ dân phố Công Thạnh). Ảnh: Quang Hải

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Gia Lai triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- ngày 11-11-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Đời sống

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Tham gia lễ phát động có hơn 220 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Ia Phí nâng cao khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân

Ia Phí nâng cao khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân

Đời sống

(GLO)- Với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, năm 2026, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Công trình đưa vào sử dụng từ tháng 6-2026, góp phần cải thiện khả năng cấp nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Từ hôm nay (9-11), người dân có thể mua vé tàu ngay trên VNeID, được đặt hộ người thân

Từ hôm nay (9-11), người dân có thể mua vé tàu ngay trên VNeID, được đặt hộ người thân

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 9-11-2026, người dân có thể đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID thông qua Nền tảng giao thông tập trung. Tiện ích mới cho phép hành khách chủ động tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến tàu, chỗ ngồi và thanh toán ngay trên điện thoại.

null