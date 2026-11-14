Phường Hoài Nhơn Bắc trao 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình

(GLO)- Ngày 14-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình trên địa bàn, với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Trong đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Hoài Sơn Đông) được hỗ trợ 60 triệu đồng và hộ ông Nguyễn Đức Tân (tổ dân phố Công Thạnh) được hỗ trợ 90 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao kinh phí cho hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Hoài Sơn Đông). Ảnh: Quang Hải

Dịp này, UBND phường Hoài Nhơn Bắc cũng trao 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Trỉ (tổ dân phố Công Thạnh, thuộc diện gia đình thân nhân liệt sĩ).

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Trỉ (tổ dân phố Công Thạnh). Ảnh: Quang Hải

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.