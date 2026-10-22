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Xã Ia Hiao trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp Máy công trình Việt Nam tiến hành bàn giao 2 căn nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Mai Thị Lĩnh và bà Hoàng Thị Việt (cùng trú tại thôn Điểm 9).

Mỗi căn nhà "Đại đoàn kết" được Hội Liên hiệp Máy công trình Việt Nam cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng. Trong đó, căn nhà của bà Hoàng Thị Việt có diện tích 57 m², nhà bà Mai Thị Lĩnh rộng 60 m². Phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng để hoàn thiện công trình.

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Lãnh đạo xã Ia Hiao và Hội Liên hiệp Máy công trình Việt Nam bàn giao nhà cho 2 hộ khó khăn. Ảnh: Lạc Hà

Việc đưa những căn nhà mới vào sử dụng giúp hai gia đình có chỗ ở khang trang, kiên cố, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện để yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

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Đại diện các hộ gia đình phát biểu cảm ơn các nhà hảo tâm tại lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Lạc Hà

Dịp này, Hội Liên hiệp Máy công trình Việt Nam cùng các nhà hảo tâm còn trao tặng mỗi gia đình 2 bộ giường, chăn, ga, gối, đệm và nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

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