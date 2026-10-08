Gia Lai: Bàn giao, khởi công sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Kim Sơn và An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao, khởi công xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tại xã Kim Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Hưởng (thôn Nghĩa Sơn) và gia đình ông Hồ Lư (thôn Bà Bơi). Hai căn nhà có kết cấu tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và bếp. Mỗi căn được Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Anh

Cũng trong ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đinh Văn Tiếp (thôn Nghĩa Sơn), thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà là 60 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty TNHH SXTMDV Toàn Việt hỗ trợ 40 triệu đồng.

Tại xã An Nhơn Tây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức khởi công sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho bà Trần Thị Hồng (SN 1949, thôn An Cửu), thuộc diện gia đình chính sách. Bà Hồng sống một mình, thờ cúng 2 liệt sĩ trong căn nhà được xây dựng từ năm 1980, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách. Ảnh: Minh Anh

Qua khảo sát, thẩm định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây phối hợp với Phòng Văn hóa và Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai sửa chữa căn nhà với tổng kinh phí 60 triệu đồng, do địa phương phối hợp các đơn vị liên quan vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ được huy động hỗ trợ ngày công sửa chữa.

Việc bàn giao, xây dựng và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gia đình chính sách là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.