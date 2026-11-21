(GLO)- Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Trong đó, đề xuất nới điều kiện vay vốn, giảm giấy tờ, miễn giảm lãi vay, tạo thuận lợi hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Theo dự thảo, điều kiện vay vốn sẽ được quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập được hưởng cơ chế ưu đãi hơn.

Tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống. Ảnh: M.P/NDO

Đáng chú ý, các nhóm đối tượng này không phải có tài sản bảo đảm, chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như một số nhóm khách hàng khác.

Quy định này nhằm giảm rào cản tiếp cận vốn, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn thuận lợi hơn trong việc vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, học tập và cải thiện đời sống.

Một điểm mới đáng chú ý khác là cải cách hồ sơ, thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ từng bước số hóa các quy trình cho vay, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng.

Theo đó, việc xác thực thông tin khách hàng được ưu tiên thực hiện thông qua khai thác, kết nối dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

NHCSXH có trách nhiệm chủ động sử dụng những thông tin đã được số hóa, chỉ yêu cầu người vay bổ sung hoặc xác nhận khi dữ liệu chưa có, chưa được cập nhật hoặc chưa thể khai thác theo quy định.

Cách làm này được kỳ vọng giúp người dân giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận các dịch vụ tài chính còn nhiều hạn chế.

Không chỉ tạo thuận lợi khi tiếp cận vốn, dự thảo còn đề xuất bổ sung cơ chế miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH gặp rủi ro do những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc khủng hoảng kinh tế.

Chính sách này hướng đến hỗ trợ người vay giảm áp lực tài chính khi gặp biến cố, có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Về lãi suất, các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung cơ chế điều chỉnh lãi suất trong trường hợp thị trường có biến động lớn, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Mức vốn vay tối đa và thời hạn vay của từng chương trình cơ bản tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. NHCSXH căn cứ nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ để xem xét, quyết định mức vay và thời hạn cụ thể đối với từng khách hàng.