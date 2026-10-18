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Gia Lai có 2 cá nhân được biểu dương vì đóng góp cho công tác an sinh xã hội

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, tỉnh Gia Lai có hai cá nhân được biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Tối 17 -10, tại TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026, với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh vì những đóng góp thiết thực trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9 -2026.

Tại chương trình, tỉnh Gia Lai có hai cá nhân được lựa chọn biểu dương, gồm bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP và ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Gia Lai.

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Bà Đồng Thị Ánh (hàng thứ hai, thứ sáu từ trái sang) và ông Phạm Ngọc Khuyến (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long vinh danh. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Trong năm 2024, MTTQ các cấp vận động hơn 7.300 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; phối hợp xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hơn 313.000 lượt học sinh, sinh viên đến trường.

Cùng với đó, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo Tết cho người nghèo và triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được đẩy mạnh. Những nguồn lực này góp phần giúp các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước vươn lên.

Tại chương trình, 30 tổ chức đã đăng ký ủng hộ tổng số tiền gần 367 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

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