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Ia Grai:

35 học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề chăn nuôi

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Chiều 3-11, UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chư Păh tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho heo” cho 35 học viên tại làng Dun De.

Lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp được tổ chức trong 1,5 tháng, với 180 tiết học. Tham gia lớp học có 35 học viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại làng Dun De.

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Đại diện Ban Tổ chức lớp học trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên đạt yêu cầu. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Trong quá trình học, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và điều trị một số bệnh thông thường ở heo thịt, heo nái sinh sản.

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn cách phối hợp với lực lượng thú y địa phương trong phòng, chống và xử lý dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo. Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức về tính toán hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ đào tạo nghề. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ giúp học viên áp dụng vào thực tế chăn nuôi tại gia đình, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

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