Đak Pơ tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống

(GLO)-Trong 2 ngày 8 và 9-10, tại làng Jro Dơng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đak Pơ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 40 học viên.

Các học viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Lan Anh

Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của những hoa văn truyền thống; thực trạng nghề dệt tại địa phương và định hướng gắn sản phẩm thổ cẩm với phát triển du lịch cộng đồng.

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, học viên được thực hành các kỹ thuật cơ bản trong nghề dệt thổ cẩm như: lựa chọn len, chỉ; se sợi; nhuộm màu tự nhiên từ nguyên liệu truyền thống; mắc khung, dăng sợi…

Đồng thời, học viên được hướng dẫn các kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm như cắt vải khỏi khung, khâu viền, thêu trang trí và thực hành may thành các sản phẩm ứng dụng như khăn, túi xách, áo, ví và các sản phẩm phục vụ đời sống. Thực hiện cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ những giá trị, nét đặc trưng và bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên còn tự giới thiệu, thuyết minh về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện, nhằm đánh giá kỹ năng thực hành, góp phần quảng bá giá trị của sản phẩm thổ cẩm trong cộng đồng.