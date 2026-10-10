Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Đak Pơ tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Trong 2 ngày 8 và 9-10, tại làng Jro Dơng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đak Pơ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 40 học viên.

1791530672238-1914930408779434301-6548207960793957745-8908765d895df22064ef429358ecafc4.jpg
Các học viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Lan Anh

Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của những hoa văn truyền thống; thực trạng nghề dệt tại địa phương và định hướng gắn sản phẩm thổ cẩm với phát triển du lịch cộng đồng.

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, học viên được thực hành các kỹ thuật cơ bản trong nghề dệt thổ cẩm như: lựa chọn len, chỉ; se sợi; nhuộm màu tự nhiên từ nguyên liệu truyền thống; mắc khung, dăng sợi…

Đồng thời, học viên được hướng dẫn các kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm như cắt vải khỏi khung, khâu viền, thêu trang trí và thực hành may thành các sản phẩm ứng dụng như khăn, túi xách, áo, ví và các sản phẩm phục vụ đời sống. Thực hiện cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ những giá trị, nét đặc trưng và bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên còn tự giới thiệu, thuyết minh về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện, nhằm đánh giá kỹ năng thực hành, góp phần quảng bá giá trị của sản phẩm thổ cẩm trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam được yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 15-11-2026, nhằm công bố thông tin về các địa điểm, chương trình, sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cùng chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên cả nước.

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Văn hóa

(GLO)- Ngày 1-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao tặng, bàn giao Ứng dụng học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

Văn hóa

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Văn hóa

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” vừa được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Công trình nằm giữa không gian cội nguồn của dân tộc, tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh.

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Văn hóa

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

null