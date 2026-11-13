Khám phá những điểm hấp dẫn tại Festival làng nghề toàn cầu lần thứ nhất ở Hà Nội

(GLO)- Diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất quy tụ nghệ nhân, doanh nghiệp từ gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối giao thương.

Một trong những điểm nhấn của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất là quy mô giao lưu quốc tế với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Theo thông tin từ cơ quan tổ chức, đến ngày 11-11, đã có gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 166 gian hàng quốc tế. Trong nước, 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký góp mặt với gần 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất với gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia.

Riêng Hà Nội có 19 nghệ nhân tiêu biểu, 4 làng nghề là thành viên Hội đồng Thủ công Thế giới và 84 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đăng ký tham gia.

Với diện tích khoảng 10.000 m², Festival được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề, giới thiệu những sản phẩm thủ công đặc sắc của Việt Nam và các nước. Đây là dịp để công chúng khám phá sự đa dạng về chất liệu, kỹ thuật chế tác, bản sắc văn hóa và trình độ sáng tạo của các cộng đồng làm nghề trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, Festival chú trọng tạo dựng những không gian tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan tiếp cận trực tiếp với giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Các khu vực nổi bật gồm không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Việt Nam và quốc tế; không gian bảo tồn sản phẩm thủ công; thiết kế và sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero (phát triển hướng tới phát thải ròng bằng 0); triển lãm ảnh; hoa và cây cảnh; văn hóa, ẩm thực; trải nghiệm và thương mại kết nối giao thương.

Tại đây, nghệ nhân sẽ giới thiệu kỹ thuật chế tác, trình diễn quá trình tạo ra sản phẩm, qua đó giúp người xem hiểu hơn về sự công phu, tính sáng tạo và giá trị văn hóa kết tinh trong mỗi sản phẩm thủ công.

Festival chú trọng tạo dựng những không gian tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan tiếp cận trực tiếp với giá trị của nghề thủ công truyền thống. Ảnh minh họa: Phương Vi

Chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và xúc tiến thương mại là điểm nhấn quan trọng của Festival.

Sáng 14-11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội), tạo cơ hội kết nối các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp với nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế.

Ngày 15-11, chương trình kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân - nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích đổi mới sản phẩm, kết hợp kỹ thuật truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại.

Cùng ngày, chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến diễn ra lúc 19 giờ, góp phần giới thiệu khả năng ứng dụng chất liệu, kỹ thuật thủ công vào đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, Festival còn có Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 cùng các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại làng nghề trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cũng góp phần đưa du khách đến gần hơn với không gian sản xuất, đời sống văn hóa và câu chuyện của những người thợ thủ công.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14-11 tại Hoàng thành Thăng Long. Trong khi đó, không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề mở cửa từ ngày 13 đến 16-11.