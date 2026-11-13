Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Khám phá những điểm hấp dẫn tại Festival làng nghề toàn cầu lần thứ nhất ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VGPNews, NDO)

(GLO)- Diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất quy tụ nghệ nhân, doanh nghiệp từ gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối giao thương.

Một trong những điểm nhấn của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất là quy mô giao lưu quốc tế với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Theo thông tin từ cơ quan tổ chức, đến ngày 11-11, đã có gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 166 gian hàng quốc tế. Trong nước, 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký góp mặt với gần 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu.

images.jpg
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất với gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia.

Riêng Hà Nội có 19 nghệ nhân tiêu biểu, 4 làng nghề là thành viên Hội đồng Thủ công Thế giới và 84 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đăng ký tham gia.

Với diện tích khoảng 10.000 m², Festival được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề, giới thiệu những sản phẩm thủ công đặc sắc của Việt Nam và các nước. Đây là dịp để công chúng khám phá sự đa dạng về chất liệu, kỹ thuật chế tác, bản sắc văn hóa và trình độ sáng tạo của các cộng đồng làm nghề trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, Festival chú trọng tạo dựng những không gian tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan tiếp cận trực tiếp với giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Các khu vực nổi bật gồm không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Việt Nam và quốc tế; không gian bảo tồn sản phẩm thủ công; thiết kế và sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero (phát triển hướng tới phát thải ròng bằng 0); triển lãm ảnh; hoa và cây cảnh; văn hóa, ẩm thực; trải nghiệm và thương mại kết nối giao thương.

Tại đây, nghệ nhân sẽ giới thiệu kỹ thuật chế tác, trình diễn quá trình tạo ra sản phẩm, qua đó giúp người xem hiểu hơn về sự công phu, tính sáng tạo và giá trị văn hóa kết tinh trong mỗi sản phẩm thủ công.

tempimageg7wh9j-5837.jpg
Festival chú trọng tạo dựng những không gian tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan tiếp cận trực tiếp với giá trị của nghề thủ công truyền thống. Ảnh minh họa: Phương Vi

Chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và xúc tiến thương mại là điểm nhấn quan trọng của Festival.

Sáng 14-11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội), tạo cơ hội kết nối các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp với nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế.

Ngày 15-11, chương trình kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân - nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích đổi mới sản phẩm, kết hợp kỹ thuật truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại.

Cùng ngày, chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến diễn ra lúc 19 giờ, góp phần giới thiệu khả năng ứng dụng chất liệu, kỹ thuật thủ công vào đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, Festival còn có Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 cùng các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại làng nghề trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cũng góp phần đưa du khách đến gần hơn với không gian sản xuất, đời sống văn hóa và câu chuyện của những người thợ thủ công.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14-11 tại Hoàng thành Thăng Long. Trong khi đó, không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề mở cửa từ ngày 13 đến 16-11.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”

“Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Những nét đẹp trong đời sống, văn hóa truyền thống cùng nhiều di sản đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giới thiệu trong triển lãm tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) từ ngày 6 đến 8-11, hứa hẹn mang đến cho người xem nhiều điều thú vị.

Âm vang Festival Cồng chiêng 2026

Âm vang Festival Cồng chiêng 2026

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Sau 10 ngày diễn ra, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đã bế mạc vào ngày 8-11. Sự kiện để lại dư âm khó quên về một cuộc hội tụ di sản quy mô, mang chiều sâu bản sắc cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm hấp dẫn.

Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 tri ân những đóng góp vào sự thành công của lễ hội

Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 tri ân những đóng góp vào sự thành công của lễ hội

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Thư cảm ơn của Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 gửi đến các đại biểu, đoàn nghệ nhân, tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí và nhân dân đã quan tâm, đồng hành, góp phần làm nên thành công cho lễ hội.

Dấu xưa miền nhớ

Dấu xưa miền nhớ

Văn hóa

(GLO)- Đầu ngõ, gió mai ùa về, thốc từng cơn mát lạnh. Một ngày cuối tháng, ông tôi vác rựa vào làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi lon ton chạy theo ông, bóng nắng băng ngang qua con đường nhựa dẫn vào ngõ đất dài lêu nghêu. Gió mơn man, nắng ấm vàng nhảy nhót trên tán lá xào xạc.

Phim ngắn đi đường dài

Phim ngắn đi đường dài

Văn học - Nghệ thuật

Sự nở rộ của các sân chơi điện ảnh cùng sự cởi mở của nhà sản xuất, nhà đầu tư đang mở thêm cơ hội để phim ngắn vượt khỏi khuôn khổ thử nghiệm. Từ dấu ấn tại các liên hoan phim đến những dự án được phát triển thành tác phẩm chiếu rạp, nhiều nhà làm phim trẻ đang có thêm con đường để khẳng định mình.

Phố Núi âm vang cồng chiêng

Phố Núi âm vang cồng chiêng

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Từ ngày 6 đến 8-11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Ðang Ya năm 2026, 39 đội nghệ nhân trong và ngoài tỉnh Gia Lai cùng góp mặt trong chương trình “Giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc”, lễ hội đường phố và “Ðêm hội cồng chiêng”.

Việt Nam có thêm 2 Di sản tư liệu được UNESCO ghi danh

Việt Nam có thêm 2 Di sản tư liệu được UNESCO ghi danh

Văn hóa

(GLO)- 2 di sản “Ma nhai núi Non Nước” (tỉnh Ninh Bình) và “Văn bia Phố Hiến” (tỉnh Hưng Yên) vừa được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Qua đó, nâng tổng số di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên 13.

null