Hàng OCOP vào siêu thị: Vì sao chi nhiều vẫn khó có lãi?

(GLO)- Chiết khấu, phí mở mã hàng, quảng cáo và khuyến mãi khiến nhiều doanh nghiệp OCOP chịu áp lực chi phí khi vào siêu thị. Có mặt trên kệ hàng chưa đồng nghĩa với tiêu thụ tốt và có lợi nhuận.

Đưa sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vào siêu thị là cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã quy mô nhỏ, chi phí phân phối cùng yêu cầu về chất lượng, bao bì và nguồn cung ổn định vẫn là những rào cản đáng kể.

Việc đưa sản phẩm OCOP lên kệ siêu thị phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhằm đem lại doanh số ổn định cho doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi

Theo Báo Thanh Niên, một doanh nghiệp có sản phẩm OCOP 4 sao tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, chi phí tham gia chương trình bán hàng Tết hoặc catalogue có trường hợp từ 15-20 triệu đồng, thậm chí 30 triệu đồng trở lên. Khoản chi này chưa bảo đảm doanh số tương xứng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải tính đến chiết khấu, phí vận chuyển, lưu kho, trưng bày và khuyến mãi. Nếu sản phẩm bán chậm, vốn bị tồn đọng, lợi nhuận càng thu hẹp. Mức chiết khấu có thể khác nhau tùy doanh nghiệp và hệ thống phân phối, tạo áp lực đối với các cơ sở sản xuất nhỏ.

Bên cạnh chi phí, một số sản phẩm OCOP còn hạn chế về bao bì, tính khác biệt và khả năng cung ứng ổn định. Chứng nhận OCOP vì vậy chưa đủ để bảo đảm sản phẩm bán chạy nếu thiếu chiến lược tiếp thị và đầu ra phù hợp.

Để hàng OCOP đứng vững trong siêu thị, doanh nghiệp cần chuẩn hóa chất lượng, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và chủ động tính toán hiệu quả trước khi ký kết hợp đồng. Các nhà bán lẻ cũng cần minh bạch điều kiện hợp tác, chiết khấu và các khoản phí liên quan.

Phát triển kênh phân phối cho hàng OCOP không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên kệ, mà quan trọng hơn là tạo đầu ra ổn định, giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận và có nguồn lực tái đầu tư.