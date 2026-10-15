Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

OCOP Gia Lai: Từ “đạt sao” đến giữ chuẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Gia Lai đang sở hữu hệ thống sản phẩm OCOP ngày càng phong phú, góp phần nâng giá trị nông sản, đặc sản và lợi thế địa phương.

Tuy nhiên, được công nhận OCOP mới chỉ là bước khởi đầu. Để sản phẩm đi đường dài, các chủ thể phải duy trì chất lượng, tuân thủ quy định và kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kinh doanh.

“Đạt sao” là bước khởi đầu

Rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, toàn tỉnh hiện có 846 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3-5 sao còn hạn, gồm 750 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao.

1.jpg
Các sản phẩm OCOP của Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) được chuẩn hóa về chất lượng, bao bì và thông tin sản phẩm. Ảnh: V.T

Với 6 nhóm sản phẩm OCOP gồm: thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, yêu cầu về quản lý, tiêu chuẩn và chất lượng được đặt ra theo đặc thù từng nhóm sản phẩm.

Từ thực tế sản xuất, bà Trần Thị Bé - Giám đốc Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) cho rằng, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.

Vì vậy, chủ thể OCOP không thể chỉ tập trung hoàn thiện hồ sơ để được công nhận OCOP mà phải nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu.

Theo bà Bé, trong quá trình xây dựng hồ sơ OCOP, doanh nghiệp đã được tập huấn, hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng, công bố sản phẩm, nhãn hàng hóa, bao bì và truy xuất nguồn gốc.

“Chứng nhận OCOP không thay thế các giấy phép, chứng nhận hay điều kiện kinh doanh chuyên ngành. Do đó, việc nắm bắt và tuân thủ quy định pháp luật là điều kiện để doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm, duy trì chất lượng sau khi được công nhận” - bà Bé nói.

Với những sản phẩm có yêu cầu quản lý chuyên ngành như sản phẩm rượu, việc tuân thủ quy định càng quan trọng. Ông Dương Văn Hành - Giám đốc Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (phường Bình Định) cho biết, đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu Rượu Bàu Đá - nhãn hiệu tập thể gắn với giá trị văn hóa và nghề truyền thống vùng đất Bình Định trước đây, giữ ổn định chất lượng phải đi cùng chuẩn hóa quy trình sản xuất, bao bì và tem nhãn.

2.jpg
Ông Dương Văn Hành - Giám đốc Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (phường Bình Định) giới thiệu các sản phẩm OCOP của doanh nghiệp. Ảnh: V.T

Đây cũng là cách doanh nghiệp bảo vệ uy tín sản phẩm OCOP 4 sao, hạn chế nguy cơ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và từng bước tiếp cận các kênh phân phối, bán lẻ hiện đại.

Cùng với việc chuẩn hóa sản xuất, mạng lưới cửa hàng, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP cũng ngày càng được mở rộng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để duy trì giá trị sản phẩm, các chủ thể OCOP còn phải chú ý đến thời hạn chứng nhận.

Sau 36 tháng, sản phẩm phải được đánh giá, công nhận lại nếu tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

Giữ chuẩn để đi đường dài

Theo ông Trần Quốc Trường - Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN), để duy trì giá trị sản phẩm sau khi được công nhận OCOP, các chủ thể cần đặc biệt quan tâm đến 3 nhóm yêu cầu gồm tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa.

Trong đó, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là cơ sở định hình yêu cầu đối với sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến; chất lượng sản phẩm, hàng hóa quyết định khả năng duy trì niềm tin của người tiêu dùng và sức cạnh tranh; còn nhãn hàng hóa cung cấp thông tin trực tiếp giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm, biết rõ nguồn gốc, thành phần, đơn vị chịu trách nhiệm và các thông tin cần thiết trước khi lựa chọn.

ocop-gia-lai.jpg
Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) hướng dẫn các chủ thể OCOP quy định về ghi nhãn hàng hóa. Ảnh: V.T

Thực tế kiểm tra cho thấy, một số chủ thể OCOP vẫn còn lúng túng trong thực hiện quy định về nhãn hàng hóa. Ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) cho biết, có trường hợp ghi thiếu nội dung bắt buộc, ghi sai lệch ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc chưa kịp thời cập nhật các quy định mới liên quan đến nhãn điện tử, mã QR và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ còn tự ý gắn nhãn OCOP cho sản phẩm chưa được công nhận; hoặc giấy chứng nhận đã hết thời hạn 36 tháng nhưng vẫn tiếp tục sử dụng thông tin về số sao trên nhãn sản phẩm.

Vì vậy, việc hướng dẫn các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… sẽ giúp chủ thể hiểu đúng quy định, chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.

Yêu cầu về tính chính xác, minh bạch của thông tin càng rõ khi sản phẩm OCOP ngày càng được đưa lên thương mại điện tử. Theo ông Hà, khoảng cách giữa người bán và người mua được rút ngắn, nhưng yêu cầu về khả năng kiểm chứng thông tin lại cao hơn.

Nội dung quảng bá trên môi trường số vì thế không thể tách rời chất lượng thực tế của sản phẩm. Sản phẩm thảo dược không thể tùy tiện quảng cáo như thuốc chữa bệnh; hay những tuyên bố như “hữu cơ”, “sản phẩm xanh”… cũng phải có tài liệu, hồ sơ kiểm chứng.

4.jpg
Sản phẩm OCOP của Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) được chú trọng kiểm soát chất lượng, tuân thủ các quy định sau khi được công nhận. Ảnh: ĐVCC

Khi sản phẩm từ phạm vi tiêu thụ nhỏ bước vào hệ thống phân phối lớn, bán hàng trực tuyến hoặc hướng đến xuất khẩu, thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc phải có khả năng kiểm chứng.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi Gia Lai đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng, điểm giới thiệu OCOP và xúc tiến thương mại trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sản phẩm càng hiện diện trên nhiều kênh, yêu cầu về chất lượng và minh bạch càng cao. Giữ chuẩn vì thế không chỉ để duy trì một chứng nhận, mà còn để bảo vệ uy tín sản phẩm và tài sản thương hiệu của địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

(GLO)- Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

OCOP

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

OCOP

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

OCOP

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

OCOP

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Kinh tế

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

OCOP

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

OCOP

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null