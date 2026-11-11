Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai có 9 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), tỉnh Gia Lai có 9 doanh nghiệp quảng bá ở khu gian hàng riêng với diện tích 72 m²; trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Triển lãm do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ ngày 11 đến 14-11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, với trên 700 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

gia-lai-co-9-doanh-nghiep-tham-gia-vietnam-foodexpo-2026-anh-dvcc.jpg
Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai (xã Chư Pưh) giới thiệu sản phẩm với khách quốc tế. ﻿Ảnh: ĐVCC

Tham gia Vietnam Foodexpo 2026, Gia Lai có 9 doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai giới thiệu các sản phẩm hạt điều rang; Công ty TNHH BaKa giới thiệu các sản phẩm cà phê; Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai mang đến các sản phẩm cà phê, mật ong; Công ty TNHH Đầu tư phát triển AN giới thiệu tiêu Lệ Chí, cà phê Đak Yang.

Ngoài ra, Công ty TNHH Dược thảo LiLa giới thiệu sản phẩm thảo dược, trà thảo mộc, tinh dầu; Công ty CP Chế biến XNK Green Tropical giới thiệu sản phẩm sầu riêng, chuối sấy thăng hoa; Công ty CP Phát triển Yến Xuân Cao nguyên giới thiệu yến thô, yến hũ, yến tươi; Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai mang đến các sản phẩm chế biến từ gừng, atiso đỏ, đẳng sâm mật ong; Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát giới thiệu sản phẩm khô bò, khô gà và hạt mắc ca.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại tại triển lãm, tỉnh Gia Lai kỳ vọng mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà phân phối và đối tác tiềm năng trong nước, quốc tế.

Việc tiếp cận trực tiếp với các đối tác và thị trường cũng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng; từ đó, định hướng điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khám phá hương vị cà phê Gia Lai

Khám phá hương vị cà phê Gia Lai

(GLO)- Không chỉ có vị đắng đậm quen thuộc, cà phê Gia Lai còn mang những hương vị phong phú, từ hương hoa, trái cây đến hạnh nhân, chocolate, caramel… Khám phá những sắc thái ấy cũng là cách cảm nhận bản sắc và giá trị riêng của cà phê địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

OCOP

(GLO)- Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

OCOP

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

OCOP

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

OCOP

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

OCOP

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

OCOP

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Kinh tế

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

OCOP

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

OCOP

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

OCOP

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

null