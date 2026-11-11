Gia Lai có 9 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2026

(GLO)- Tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), tỉnh Gia Lai có 9 doanh nghiệp quảng bá ở khu gian hàng riêng với diện tích 72 m²; trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Triển lãm do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ ngày 11 đến 14-11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, với trên 700 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai (xã Chư Pưh) giới thiệu sản phẩm với khách quốc tế. ﻿Ảnh: ĐVCC

Tham gia Vietnam Foodexpo 2026, Gia Lai có 9 doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai giới thiệu các sản phẩm hạt điều rang; Công ty TNHH BaKa giới thiệu các sản phẩm cà phê; Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai mang đến các sản phẩm cà phê, mật ong; Công ty TNHH Đầu tư phát triển AN giới thiệu tiêu Lệ Chí, cà phê Đak Yang.

Ngoài ra, Công ty TNHH Dược thảo LiLa giới thiệu sản phẩm thảo dược, trà thảo mộc, tinh dầu; Công ty CP Chế biến XNK Green Tropical giới thiệu sản phẩm sầu riêng, chuối sấy thăng hoa; Công ty CP Phát triển Yến Xuân Cao nguyên giới thiệu yến thô, yến hũ, yến tươi; Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai mang đến các sản phẩm chế biến từ gừng, atiso đỏ, đẳng sâm mật ong; Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát giới thiệu sản phẩm khô bò, khô gà và hạt mắc ca.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại tại triển lãm, tỉnh Gia Lai kỳ vọng mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà phân phối và đối tác tiềm năng trong nước, quốc tế.

Việc tiếp cận trực tiếp với các đối tác và thị trường cũng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng; từ đó, định hướng điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.