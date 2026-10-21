Gia Lai thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch với Nhật Bản

(GLO)- Sáng 21-10, tại Tokyo (Nhật Bản), được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (E-Future), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tại Nhật Bản năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa; ông Nakayama Yasuhide - Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp 2 nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Luận

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Gia Lai mong muốn đóng góp vào mối quan hệ chung đó bằng những chương trình hợp tác cụ thể, phát huy vai trò kết nối của chính quyền, tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, lãnh đạo tỉnh cho biết: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có diện tích trên 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, với không gian phát triển kết nối từ biên giới, cao nguyên đến duyên hải và Biển Đông.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tại Nhật Bản năm 2026 . Ảnh: Ngọc Luận

Tỉnh có vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp lớn, nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch cùng hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, 2 sân bay và cảng biển.

Đáng chú ý, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và cảng nước sâu Phù Mỹ đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2028. Đây là những công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với các trung tâm sản xuất và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics và thu hút đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Gia Lai tăng 8,03%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3 tỷ USD. Tỉnh thu hút 227 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 7,68 tỷ USD; trong đó có 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 179,9 triệu USD.

Hiện tại, Gia Lai có 19 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký khoảng 234,15 triệu USD, tập trung chủ yếu vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, chế biến và năng lượng tái tạo. 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và Nhật Bản đạt gần 435,76 triệu USD.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Luận

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Với tiềm năng và định hướng phát triển của mình, Gia Lai có cơ hội thu hút các dự án phù hợp, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đề xuất 3 hướng ưu tiên trong hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản. Trọng tâm là kết nối đầu tư gắn với nâng cao năng lực sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng, gắn hợp tác thương mại với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, hỗ trợ kết nối đối tác, cung cấp thông tin, phối hợp thúc đẩy các đề xuất hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Gia Lai. Ảnh: Ngọc Luận

Tại hội nghị, ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giữa Kanagawa và các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch.

Trên cơ sở những kết quả này, tỉnh Kanagawa mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ với Gia Lai, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch; qua đó, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân 2 địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản Nakayama Yasuhide đánh giá cao việc Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Nhật Bản; nhất là trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng tới.

Theo ông, sự kiện hôm nay đóng vai trò là một sự kiện tiền đề, quy tụ các nhà đầu tư và doanh nhân từ cả 2 quốc gia.

Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản Nakayama Yasuhide đánh giá cao việc Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Luận

Ông Nakayama Yasuhide bày tỏ tin tưởng mối quan hệ song phương và đa phương trong hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Nhật Bản sẽ ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.

Tại hội nghị, Gia Lai giới thiệu 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; năng lượng tái tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; logistics liên vùng kết nối cửa khẩu với cảng biển; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và phát triển đô thị hiện đại, thông minh.

Tỉnh Gia Lai mong muốn kết hợp thế mạnh về công nghệ, sản xuất, quản trị và mạng lưới phân phối của doanh nghiệp Nhật Bản với lợi thế về vùng nguyên liệu, không gian phát triển và khả năng kết nối của Gia Lai.

Qua đó, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến vận chuyển, phân phối và xuất khẩu; nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hợp tác.

Cùng với việc mở các đường bay charter quốc tế vào cuối tháng 10 đến Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh cũng mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm phù hợp với thị trường Nhật Bản; kết nối doanh nghiệp lữ hành, đối tác vận tải hai bên; phối hợp quảng bá điểm đến, tổ chức các đoàn khảo sát và xây dựng chương trình đưa du khách Nhật Bản đến Gia Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản bên lề hội nghị. Ảnh: Ngọc Luận

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản cùng chia sẻ góc nhìn về tiềm năng hợp tác, nhu cầu kết nối đầu tư, thương mại với tỉnh Gia Lai; trao đổi về khả năng phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, năng lượng xanh, chế biến nông sản và logistics.

Các ý kiến trao đổi góp phần làm rõ hơn những lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục nghiên cứu, kết nối đối tác và cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Điều tỉnh mong đợi sau hội nghị không chỉ là những cơ hội được giới thiệu hay các mối quan hệ được thiết lập, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành các dự án đầu tư, quan hệ thương mại và chương trình hợp tác cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: Ngọc Luận

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ nội dung đối tác quan tâm, xác định rõ đầu mối phụ trách và thời hạn phản hồi; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức khảo sát đối với những đề xuất có triển vọng.

Các doanh nghiệp Gia Lai cần tiếp tục làm việc trực tiếp với đối tác Nhật Bản, cụ thể hóa nhu cầu và phương án hợp tác trên tinh thần trách nhiệm, coi trọng uy tín và lợi ích lâu dài.

Gia Lai cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và chủ động hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu, khảo sát đến quá trình triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh trân trọng mời các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để lựa chọn lĩnh vực, địa điểm, mô hình hợp tác phù hợp.

Hiệp hội Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (E-Future) và Công ty CP Becamex Bình Định ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Ngọc Luận

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (E-Future) và Công ty CP Becamex Bình Định, với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu.

Hoạt động này mở thêm kênh kết nối giữa cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản với doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối nhà đầu tư.