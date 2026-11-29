(GLO)- Ngày 29-11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao sau phiên phục hồi mạnh trước đó. Vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu lớn giữ giá bán ra 136 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp.

Sáng 29-11, thị trường vàng trong nước nhìn chung ổn định so với ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết vàng miếng ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch duy trì 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 129,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng niêm yết ở mức 134,2-135,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 129,5-136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 29-11

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

131,0

136,0

DOJI

131,0

136,0

PNJ

131,0

136,0

Bảo Tín Mạnh Hải

131,0

136,0

Phú Quý

129,8

136,0

Mi Hồng

134,2

135,7

Bảo Tín Minh Châu

129,5

136,0



Đơn vị: triệu đồng/lượng. Số liệu tham chiếu ngày 29-11.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá giao dịch tiếp tục có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Nhẫn tròn SJC được niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch quanh mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ có giá mua vào 127,5 triệu đồng/lượng, bán ra 133,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 29-11 dao động quanh mức 3.655 USD/ounce, gần như đi ngang so với phiên trước.

Với mức giá này và tỷ giá bán USD tại Vietcombank 26.030 đồng/USD được sử dụng trong bản tin ngày 28-11, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, vàng miếng trong nước bán ra cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Người mua cần cân nhắc kỹ mức chênh lệch mua vào - bán ra trước khi giao dịch.