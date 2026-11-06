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Giá vàng sáng 6-11 quay đầu giảm mạnh, vàng miếng mất 3,5 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sau phiên bật tăng mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-11 bất ngờ đảo chiều đi xuống. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra về mốc 141 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng giảm sâu theo xu hướng chung của thị trường.

Vàng miếng giảm mạnh, giá bán về mốc 141 triệu đồng/lượng

Sáng 6-11, thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh sau phiên tăng giá trước đó. Tại SJC, DOJI và PNJ, vàng miếng được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

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Giá vàng tại SJC sáng 6-11.

Tại Phú Quý, giá mua vào được điều chỉnh xuống 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, mặt bằng giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể, nhất là ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn 9999 đồng loạt điều chỉnh giảm

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều doanh nghiệp cũng giảm mạnh trong sáng 6-11.

Cụ thể, DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 136,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

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DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 136,8-140,9 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết nhẫn trơn 999.9 ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới giảm về 4.068 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong sáng 6-11 lùi về khoảng 4.068 USD/ounce, giảm 57 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Diễn biến giảm của giá vàng thế giới cùng với đợt điều chỉnh mạnh trong nước cho thấy thị trường đang trải qua những phiên biến động đáng chú ý sau nhịp tăng trước đó.

Trong bối cảnh giá vàng thay đổi nhanh, người mua cần theo dõi sát diễn biến thị trường và bảng niêm yết của từng doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra để cân nhắc thời điểm giao dịch.

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