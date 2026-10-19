Vàng miếng SJC tiếp tục giữ mức 143,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 19-10, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đứng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng thế giới giao dịch quanh 4.166 USD/ounce, triển vọng tuần mới chưa rõ xu hướng.

Giá vàng miếng SJC ổn định

Thị trường vàng trong nước sáng 19-10 nhìn chung ít biến động. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại SJC sáng 19-10 vẫn giữ mức ổn định.

So với mức giá sáng 18-10, các mức niêm yết này không thay đổi. Chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 138,4 triệu đồng/lượng, bán ra 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng công bố giá mua vào 141,7 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch sáng 19-10 cũng có sự phân hóa.

Vàng nhẫn SJC 9999 được niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 139,1 triệu đồng/lượng mua vào, 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng tại DOJI sáng 19-10.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch quanh 140-143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 136,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào nhẫn 9999 được ghi nhận ở mức 138,1 triệu đồng/lượng; nguồn tổng hợp không nêu mức bán ra tương ứng.

Mức giá trên cho thấy người mua cần so sánh cả hai chiều mua - bán giữa các doanh nghiệp, đồng thời lưu ý chênh lệch giá và chính sách giao dịch của từng đơn vị.

Vàng thế giới quanh 4.166 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được Báo Quân đội nhân dân ghi nhận ở mức 4.166,1 USD/ounce trong sáng 19-10. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Triển vọng giá vàng thế giới trong tuần mới chưa có sự đồng thuận. Khảo sát của Kitco News cho thấy 33% chuyên gia dự báo giá tăng, 17% nghiêng về khả năng giảm, trong khi 50% cho rằng giá đi ngang hoặc lựa chọn đứng ngoài thị trường.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu, dữ liệu lạm phát Mỹ và những bất ổn địa chính trị tiếp tục là các yếu tố có thể tác động đến nhu cầu nắm giữ vàng. Một số chuyên gia đánh giá kim loại quý vẫn có cơ hội tăng trong trung hạn, nhưng cũng cảnh báo khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Với mức quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 12,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này chỉ mang tính tham khảo do chưa tính thuế, phí và các yếu tố khác biệt giữa hai thị trường.

Thị trường vàng bước vào tuần mới với trạng thái thận trọng. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá quốc tế và bảng niêm yết trong nước, cân nhắc chênh lệch mua - bán trước khi quyết định giao dịch.