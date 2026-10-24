Giá vàng ngày 24-10: Vàng miếng giảm, vàng nhẫn phân hóa

(GLO)- (GLO)- Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày trước đó, xuống còn 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu, trong khi vàng thế giới lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Vàng miếng giảm thêm 300.000 đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật đầu giờ sáng 24-10, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng niêm yết tại SJC sáng 24-10.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Mi Hồng, giá mua vào đạt 140,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm tiếp tục đưa giá vàng miếng đi xuống, trong khi mức giá niêm yết giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt.

Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá mua vào và bán ra tại các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ niêm yết giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng; DOJI lần lượt ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và 141,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu sáng 24-10.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn 9999 được giao dịch ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát dao động từ 139-141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng khác nhau tùy doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến mức chênh lệch mà người mua phải chịu khi giao dịch.

Giá vàng thế giới lùi dưới mốc 4.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong sáng 24-10 dao động quanh 3.980-4.000 USD/ounce, thấp hơn so với phiên trước. Việc giá vàng lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy kim loại quý tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Quy đổi theo tỷ giá USD tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. So với giá vàng miếng trong nước, mức chênh lệch vẫn đáng kể.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước và quốc tế cùng biến động, người dân nên theo dõi bảng giá cập nhật của từng doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra trước khi quyết định giao dịch.