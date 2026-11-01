Giá vàng hôm nay 1-11: SJC giữ ở 139 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh lệch lớn

Giá vàng miếng ổn định ở mức 139 triệu đồng/lượng
Theo bảng giá được các báo cập nhật sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng. Mức giá này không thay đổi so với cuối phiên trước, sau khi giá vàng giảm mạnh trong ngày 31-10.
Tại DOJI, vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ có cùng mức giá đối với vàng miếng SJC.
Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Theo dữ liệu tham khảo được công bố sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Mi Hồng có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999: Phú Quý mua vào cao hơn
Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC niêm yết giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán thấp nhất trong nhóm sản phẩm được đối chiếu dưới đây.
DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 được giao dịch ở mức 133,6–137,6 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá tham khảo sáng 1-11-2026
|Thương hiệu, sản phẩm
|Mua vào (triệu đồng/lượng)
|Bán ra (triệu đồng/lượng)
|SJC - vàng miếng
|136,0
|139,0
|SJC - nhẫn 9999
|131,8
|135,8
|DOJI - vàng miếng SJC
|136,0
|139,0
|DOJI - nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng
|134,0
|138,0
|PNJ - vàng miếng SJC
|136,0
|139,0
|PNJ - nhẫn trơn 999.9
|133,6
|137,6
|Phú Quý - vàng miếng SJC
|134,5
|139,0
|Phú Quý - nhẫn tròn 999.9
|134,5
|137,5
|Bảo Tín Minh Châu - vàng miếng SJC
|133,8
|139,0
|Bảo Tín Minh Châu - nhẫn tròn trơn
|133,8
|137,8
|Mi Hồng - vàng miếng SJC
|137,5
|139,0