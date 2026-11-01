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Giá vàng hôm nay 1-11: SJC giữ ở 139 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh lệch lớn

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng ngày 1-11-2026 tại các thương hiệu lớn nhìn chung ổn định so với mức cuối phiên 31-10. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 136–139 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 được các thương hiệu niêm yết giá bán ra từ 135,8 đến 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng ổn định ở mức 139 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá được các báo cập nhật sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng. Mức giá này không thay đổi so với cuối phiên trước, sau khi giá vàng giảm mạnh trong ngày 31-10.

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Bảng giá vàng niêm yết tại SJC sáng 1-1-2026.

Tại DOJI, vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ có cùng mức giá đối với vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Theo dữ liệu tham khảo được công bố sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Mi Hồng có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Phú Quý mua vào cao hơn

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC niêm yết giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán thấp nhất trong nhóm sản phẩm được đối chiếu dưới đây.

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Giá vàng tại Phú Quý sáng 1-11-2026

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 được giao dịch ở mức 133,6–137,6 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá tham khảo sáng 1-11-2026

Thương hiệu, sản phẩm
Mua vào (triệu đồng/lượng)
Bán ra (triệu đồng/lượng)
SJC - vàng miếng
136,0
139,0
SJC - nhẫn 9999
131,8
135,8
DOJI - vàng miếng SJC
136,0
139,0
DOJI - nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng
134,0
138,0
PNJ - vàng miếng SJC
136,0
139,0
PNJ - nhẫn trơn 999.9
133,6
137,6
Phú Quý - vàng miếng SJC
134,5
139,0
Phú Quý - nhẫn tròn 999.9
134,5
137,5
Bảo Tín Minh Châu - vàng miếng SJC
133,8
139,0
Bảo Tín Minh Châu - nhẫn tròn trơn
133,8
137,8
Mi Hồng - vàng miếng SJC
137,5
139,0
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