Giá vàng hôm nay 1-11: SJC giữ ở 139 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh lệch lớn

(GLO)- Giá vàng ngày 1-11-2026 tại các thương hiệu lớn nhìn chung ổn định so với mức cuối phiên 31-10. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 136–139 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 được các thương hiệu niêm yết giá bán ra từ 135,8 đến 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng ổn định ở mức 139 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá được các báo cập nhật sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng. Mức giá này không thay đổi so với cuối phiên trước, sau khi giá vàng giảm mạnh trong ngày 31-10.

Bảng giá vàng niêm yết tại SJC sáng 1-1-2026.

Tại DOJI, vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ có cùng mức giá đối với vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Theo dữ liệu tham khảo được công bố sáng 1-11, vàng miếng SJC tại Mi Hồng có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Phú Quý mua vào cao hơn

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC niêm yết giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán thấp nhất trong nhóm sản phẩm được đối chiếu dưới đây.

Giá vàng tại Phú Quý sáng 1-11-2026

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 được giao dịch ở mức 133,6–137,6 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá tham khảo sáng 1-11-2026