Giá vàng sáng 26-10: SJC giữ mức 141,7 triệu đồng/lượng, vàng thế giới áp sát 4.000 USD

(GLO)- Sáng 26-10, giá vàng trong nước nhìn chung giữ ổn định, trong đó vàng miếng SJC bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce sau một tuần giảm mạnh.

Giá vàng miếng giữ ổn định

Theo bảng giá cập nhật sáng 26-10, vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục được giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng SJC sáng 26-10.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI có giá mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với SJC.

Tại Phú Quý, vàng miếng được mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng mua vào ở mức 140,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn chưa ghi nhận biến động đáng kể so với mức niêm yết gần nhất. Tuy nhiên, giá mua vào giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch, trong khi giá bán ra phổ biến quanh 141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 duy trì mặt bằng giá

Đối với vàng nhẫn trơn 9999, giá giao dịch giữa các thương hiệu tiếp tục có sự khác biệt.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch quanh mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng.

DOJI duy trì giá ở mức cao.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 138-141 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 140,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long 9999 được niêm yết quanh mức 136,9-140,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào nhẫn tròn 9999 ở mức 136,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra chưa có dữ liệu xác nhận đồng nhất trong các bảng giá tham khảo.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng sáng 26-10.

Như vậy, thị trường vàng nhẫn sáng 26-10 chưa xuất hiện biến động lớn, nhưng mức giá giữa các thương hiệu vẫn có sự phân hóa. Người mua cần lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra khi cân nhắc giao dịch.

Giá vàng thế giới quanh 4.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần. Trước đó, kim loại quý trải qua một tuần giảm mạnh, có thời điểm lùi xuống 3.975,10 USD/ounce trong phiên thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

Theo thông tin thị trường được Kitco News dẫn lại, áp lực bán gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng đi lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Những yếu tố này làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, gây sức ép lên giá vàng.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi các quyết định lãi suất của Fed và một số ngân hàng trung ương lớn, cùng dữ liệu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Mỹ. Đây là những yếu tố có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của kim loại quý.

Tại thời điểm cập nhật sáng 26-10, giá vàng trong nước vẫn giữ mặt bằng niêm yết gần nhất, trong khi thị trường thế giới tiếp tục chịu sức ép sau đợt giảm sâu. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ trong những ngày tới.