Giá vàng hôm nay 14-11: Vàng miếng SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng

(GLO)- Sáng 14-11, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tiếp tục giảm giá

Thị trường vàng trong nước sáng 14-11 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. So với phiên sáng 13-11, giá vàng miếng SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra còn 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại SJC sáng 14-11.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng, giá niêm yết có sự chênh lệch tùy thương hiệu. Một số đơn vị duy trì mức giao dịch trong khoảng 134-138 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn giao dịch quanh 137-138 triệu đồng/lượng

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giao dịch ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

133,3

137,3

Bảo Tín Minh Châu

133,8

137,8

DOJI

133,5

137,5



Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.883,75 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Giá vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết ở mức 136-137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16 triệu đồng/lượng. Diễn biến giảm liên tiếp của thị trường cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ở mức cao.