(GLO)- Ngày 28-11, giá vàng trong nước phục hồi mạnh theo đà tăng của thị trường thế giới. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra trở lại mốc 136 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tăng 1,8 triệu đồng/lượng

Sáng 28-11, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà phục hồi mạnh sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Các thương hiệu lớn gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào – bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung, ở mức 129,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 136 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 134,2-135,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 28-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 131,0 136,0 DOJI 131,0 136,0 PNJ 131,0 136,0 Bảo Tín Mạnh Hải 131,0 136,0 Phú Quý 129,8 136,0 Mi Hồng 134,2 135,7 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5

Giá vàng nhẫn tiếp tục phân hóa

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng phục hồi nhưng mức niêm yết giữa các thương hiệu vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Nhẫn tròn DOJI giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua vào 129,8 triệu đồng/lượng, bán ra 133,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC có giá 130,8-135,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết 127,5-133,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng 28-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) DOJI 129,5 134,5 Phú Quý 129,8 133,8 SJC 130,8 135,8 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5 PNJ 127,5 133,7

Vàng thế giới tăng mạnh, chênh lệch trong nước vẫn cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 28-11 dao động quanh 3.650-3.668 USD/ounce, tăng mạnh so với phiên trước. Theo dữ liệu cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm tăng hơn 86 USD/ounce.

Với mức giá khoảng 3.650 USD/ounce và tỷ giá bán USD tại Vietcombank 26.030 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 114,55 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí và các chi phí liên quan.

Giá vàng miếng trong nước ở mức bán ra 136 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 21,45 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước và thế giới có thể tiếp tục biến động theo diễn biến thị trường quốc tế, tỷ giá và cung cầu trong nước. Người mua cần lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện vẫn ở mức cao, đặc biệt đối với vàng miếng.