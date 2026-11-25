(GLO)- Ngày 25-11, giá vàng trong nước bất ngờ giảm đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa vàng miếng SJC về mức 133,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng mất gần 100 USD/ounce.

Vàng miếng giảm mạnh, còn 133,5 triệu đồng/lượng

Sáng 25-11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm. SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Một số thương hiệu có mức giá thấp hơn. Cụ thể, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 128-132 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với nhóm thương hiệu trên. Mi Hồng mua vào 132 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng ngày 25-11-2026

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

128,5

133,5

DOJI

128,5

133,5

PNJ

128,5

133,5

Bảo Tín Mạnh Hải

128,5

133,5

Phú Quý

128

132

Mi Hồng

132

133,5



Giá vàng nhẫn tiếp tục phân hóa

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm nhưng mức niêm yết giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 128-132 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch trong khoảng 127,3-133,3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá mua vào là 126 triệu đồng/lượng, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 130 triệu đồng/lượng, bán ra 135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 128 triệu đồng/lượng; giá bán ra chưa có trong số liệu cung cấp.

Bảng giá vàng nhẫn ngày 25-11-2026

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

Phú Quý

128

132

SJC

127,3

133,3

PNJ

126

131,5

DOJI

128,5

133,5

Bảo Tín Minh Châu

130

135

Bảo Tín Mạnh Hải

128

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Giá vàng thế giới giảm gần 100 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 25-11 tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Theo dữ liệu thị trường được ghi nhận, giá vàng giao ngay có thời điểm quanh 3.552 USD/ounce, giảm khoảng 98 USD/ounce so với phiên trước.

Theo Reuters, đến 0 giờ 24 phút GMT ngày 25-11, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, còn 3.544,54 USD/ounce, sau khi mất hơn 2% trong phiên liền trước. Áp lực chủ yếu đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, sau những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ và dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ tích cực.

Reuters

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo 1 USD = 25.829 đồng, giá vàng thế giới ở mức 3.552 USD/ounce tương đương khoảng 110,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22,9 triệu đồng/lượng.

Tỷ Giá Guru

Diễn biến giảm sâu của thị trường vàng trong nước và quốc tế cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Mỹ.