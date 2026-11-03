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Giá vàng hôm nay 3-11: SJC tiếp tục bật tăng 1,2 triệu đồng, trở lại mốc 141,2 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 3-11, giá vàng trong nước đồng loạt phục hồi sau những phiên giảm sâu trước đó. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều. Các thương hiệu PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng trở lại mốc 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng mạnh tại nhiều thương hiệu

Thị trường vàng trong nước sáng 3-11 ghi nhận diễn biến khởi sắc khi giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Đáng chú ý, giá bán ra của vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu đã trở lại ngưỡng 140 triệu đồng/lượng.

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Bảng giá vàng tại SJC sáng 3-11.

Theo bảng giá cập nhật sáng 3-11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 2-11.

Tại DOJI, vàng miếng SJC cũng giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết thấp hơn mặt bằng chung, hiện đang ở mức 135,5,139,5 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán.

Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá vàng miếng lên 137-140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 135,7 triệu đồng/lượng và bán ra 139,7 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng đi lên

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều doanh nghiệp cũng tăng trong phiên sáng nay, song mức điều chỉnh có sự khác biệt.

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Bảng giá vàng DOJI sáng 3-11.

Cụ thể, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, nhẫn trơn 999.9 giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được giao dịch ở mức 136,7-139,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn SJC 9999 có giá 134-138 triệu đồng/lượng.

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Vàng nhẫn Phú Quý neo ở mức 136,7-139,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi, thị trường vẫn biến động

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 3-11 được ghi nhận quanh mức 3.946 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với mức 3.896 USD/ounce của ngày trước đó.

Đà phục hồi xuất hiện sau đợt bán tháo vào cuối tháng 10. Giá dầu giảm mạnh, đồng USD suy yếu và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) góp phần hỗ trợ kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Mỹ, diễn biến lạm phát và tình hình địa chính trị vẫn là những yếu tố có thể khiến giá vàng biến động khó lường. Ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục được xem là mốc quan trọng đối với thị trường quốc tế.

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