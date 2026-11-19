(GLO)- Sáng 19-11, thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống. Vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, lùi về dưới mốc 137 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới lao dốc hơn 46 USD/ounce, xuống mức thấp nhất trong 14 tháng.

Vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước sáng 19-11 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. So với phiên giao dịch trước, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bảng giá vàng miếng sáng 19-11.

Cụ thể, SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào là 133 triệu đồng/lượng, bán ra 136,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mức mua vào cao hơn mặt bằng chung, ở mức 135,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 136,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn phân hóa giữa các thương hiệu

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng giảm, song mức điều chỉnh và giá niêm yết có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.

Vàng nhẫn phân hóa giữa các thương hiệu.

Nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn của DOJI và SJC cùng được giao dịch ở mức 132,5-136,5 triệu đồng/lượng. PNJ có mức giá thấp hơn, với giá mua vào 129,3 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới xuống thấp nhất 14 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Cập nhật lúc 9 giờ ngày 19-11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 3.751 USD/ounce, giảm hơn 46 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 18-11, giá vàng có thời điểm lùi xuống 3.797 USD/ounce.

Theo Reuters, áp lực giảm giá xuất phát từ đồng USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed cho thấy nhiều quan chức lo ngại rủi ro lạm phát kéo dài và để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Đồng USD mạnh lên và triển vọng lãi suất tăng khiến vàng, tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Đây cũng là những yếu tố gia tăng sức ép lên thị trường kim loại quý.