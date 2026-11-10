Giá vàng hôm nay 10-11: Vàng miếng SJC duy trì mức 141,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng hôm nay (10-11) tại nhiều thương hiệu trong nước duy trì ở mức 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ, hiện quanh mức 4.114 USD.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 141,5 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 10-11, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức bán ra phổ biến 141,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. So với hôm qua, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 10-11.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, PNJ (đối với vàng miếng SJC) và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng được mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch cũng duy trì ở mức cao, song có sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Theo bảng giá cập nhật trong sáng 10-11:

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

137,2

141,2

DOJI

137,2

141,2

PNJ

136,7

140,9

Bảo Tín Minh Châu

137

141

Phú Quý

138

141



Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/chỉ mua vào và 141 triệu đồng/chỉ bán ra.

Đối với DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, nhẫn trơn PNJ 999.9 được niêm yết ở mức 136,7-140,9 triệu đồng/chỉ.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 có giá mua vào 138 triệu đồng/chỉ và bán ra 141 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về 4.114 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á ngày 10-11, giảm khoảng 0,3% so với phiên trước.

Giá dầu giảm và thị trường chứng khoán phục hồi góp phần cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, qua đó tạo sức ép nhất định đối với vàng. Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ để đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, áp lực đối với Fed có thể giảm, tạo điều kiện hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao có thể làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất, gây bất lợi cho kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Với diễn biến hiện tại, thị trường vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ quốc tế. Người mua cần theo dõi sát giá niêm yết, đặc biệt là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại từng doanh nghiệp trước khi quyết định giao dịch.