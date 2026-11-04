Ngày 4-11, thị trường vàng trong nước đi ngang

(GLO)- Sáng 4-11, thị trường vàng trong nước giữ mức ổn định so với phiên giao dịch sáng qua. Trong đó, vàng miếng tại SJC vẫn giữ mức ổn định với giá bán ra ở mức 141,2 triệu đồng

Vàng miếng SJC duy trì mức cao

Theo cập nhật giá vàng sáng 4-11, tại SJC, DOJI và PNJ, vàng miếng được niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại SJC sáng 4-11.

Còn tại Phú Quý, giá vàng miếng sáng nay giao dịch ở mức 136,6-141,2 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 135,3-139,3 triệu đồng/lượng.

Dù cùng là vàng miếng SJC, giá mua vào giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể. Đáng chú ý, mức chênh lệch mua - bán tại Bảo Tín Minh Châu lên đến 5,3 triệu đồng/lượng, Phú Quý là 4,6 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa giữa các thương hiệu

Thị trường vàng nhẫn tròn trơn 9999 sáng 4-11 tiếp tục ghi nhận sự khác biệt về giá niêm yết. Tại SJC, vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được mua vào ở mức 134,3 triệu đồng/lượng, bán ra 138,3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 9999 giao dịch ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 136,6– 139,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sản phẩm vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào 136,3 triệu đồng/lượng, bán ra 140,3 triệu đồng/lượng. Ancarat niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 136,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm, chênh lệch trong nước vẫn cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 4-11 giao dịch quanh mức 3.931 USD/ounce, giảm hơn 16 USD/ounce so với sáng hôm trước.

Theo dữ liệu cập nhật lúc 8 giờ 20 phút, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 123,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước cao hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước và quốc tế đang có chiều hướng trái ngược: giá vàng thế giới suy giảm, trong khi giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì ở vùng cao.

Với mức chênh lệch mua - bán còn khá lớn, người mua vàng cần theo dõi kỹ bảng giá tại từng doanh nghiệp, đặc biệt là giá thu mua khi có nhu cầu bán lại. Các mức niêm yết có thể thay đổi trong ngày tùy diễn biến thị trường và chính sách kinh doanh của từng đơn vị.