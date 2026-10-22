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Giá vàng hôm nay 22-10: Vàng miếng SJC bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn phân hóa

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 22-10, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Vàng nhẫn 9999 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 4.100-4.140 USD/ounce.

Vàng miếng SJC vẫn ở mức cao

Theo bảng giá được các doanh nghiệp công bố đầu giờ sáng 22-10, thị trường vàng trong nước ghi nhận ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra.

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Bảng niêm yết giá vàng sáng 22-10 tại SJC.

Mặt bằng giá tương tự được ghi nhận tại Tập đoàn DOJI và Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), với giá mua vào 139,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào là 138,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 142,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán tại SJC, DOJI và PNJ là 3 triệu đồng/lượng; riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức chênh 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: DOJI, Bảo Tín Minh Châu bán trên 142 triệu đồng

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch giữa các thương hiệu có sự phân hóa rõ rệt.

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Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng 22-10.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ giao dịch ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý có mức thu mua vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát, còn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá bán cao nhất, ở mức 142,1 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giữa giá mua và bán tại các doanh nghiệp cũng đáng lưu ý. Với vàng nhẫn SJC, khoảng cách này là 3,5 triệu đồng/lượng; tại DOJI là 4 triệu đồng/lượng. Đây là yếu tố người mua cần tính đến khi cân nhắc giao dịch ngắn hạn.

Vàng thế giới quanh 4.140 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 22-10 được báo Giáo dục và Thời đại ghi nhận ở quanh vùng 4.100-4.130 USD/ounce, tùy thời điểm.

Diễn biến của kim loại quý chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn có thể hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng cùng kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Trong bối cảnh giá vàng biến động và khoảng cách mua - bán vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng, người mua cần đối chiếu bảng giá tại thời điểm giao dịch, tính toán chi phí và cân nhắc khả năng chịu rủi ro trước khi quyết định.

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