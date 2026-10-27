Giá vàng ngày 27-10: Vàng miếng giữ giá, vàng nhẫn phân hóa

(GLO)- Sáng 27-10, giá vàng miếng SJC tiếp tục ổn định ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, còn giá vàng thế giới phục hồi lên trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Vàng miếng duy trì mức bán ra 141,7 triệu đồng/lượng

Sáng 27-10, giá vàng miếng tại phần lớn thương hiệu lớn tiếp tục được niêm yết ở mức 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảng giá vàng được SIC niêm yết sáng 27-10.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với ngày trước đó. Tại PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng cũng được giao dịch quanh mức giá này.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá trước khi điều chỉnh. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua vào 136,8 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào 137,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng miếng thấp hơn so với hôm qua.

Nhìn chung, giá bán vàng miếng tại nhiều thương hiệu không có biến động đáng kể. Tuy nhiên, giá mua vào vẫn có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến số tiền người bán có thể nhận được khi giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá mua vào - bán ra tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 135-139 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết 137,7-140,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Phú Quý có giá mua vào 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra 140,7 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 137,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù thị trường vàng trong nước nhìn chung chưa có biến động lớn, giá vàng nhẫn vẫn có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Người mua cần theo dõi bảng giá cụ thể tại thời điểm giao dịch, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra.

Vàng thế giới phục hồi quanh mốc 4.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi trong phiên 26-10 sau đợt giảm mạnh của tuần trước. Theo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco được ghi nhận ở mức 4.017,7 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu giảm, góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát và hỗ trợ lực mua trở lại trên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giới đầu tư đang theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28-10, cùng các số liệu GDP quý III và lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29-10.