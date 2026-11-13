Giá vàng ngày 13-11: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc

(GLO)- Sáng 13-11, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu đồng loạt mất đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về quanh ngưỡng 138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm hơn 110 USD/ounce.

Vàng miếng giảm sâu, giá bán về 138 triệu đồng/lượng

Sáng 13-11, thị trường vàng trong nước tiếp tục xu hướng đi xuống. Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC giảm mạnh, hiện được niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng SJC được niêm yết sáng 13-11.

Cụ thể, SJC, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138 triệu đồng/lượng chiều bán ra. DOJI giữ nguyên mức giá so với sáng 12-11, ở ngưỡng 136-139 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,8-138,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 13-11 (đơn vị: triệu đồng/lượng)

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

135,0

138,0

DOJI

136,0

139,0

PNJ

135,0

138,0

Phú Quý

135,0

138,0

Mi Hồng

136,8

138,3

Bảo Tín Minh Châu

134,7

138,7



Giá vàng nhẫn tiếp tục đi xuống

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng 13-11 cũng tiếp tục giảm, song mức niêm yết giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể.

Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn tròn ở mức 134,5-138 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 133,2 triệu đồng và bán ra 137,4 triệu đồng/lượng.

Bảng giá DOJI sáng 13-11.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng 13-11 (đơn vị: triệu đồng/lượng)

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

133,8

137,8

DOJI

134,5

138,0

PNJ

133,2

137,4

Bảo Tín Minh Châu

134,7

138,7

Phú Quý

135,0

138,0



Giá vàng thế giới mất hơn 110 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 13-11 được niêm yết ở mức 3.908,4 USD/ounce, giảm khoảng 74 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Theo diễn biến thị trường, trong phiên giao dịch ngày 12-11 tại Mỹ, giá vàng giảm gần 3%, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Áp lực giảm đến từ tình trạng lạm phát dai dẳng tại Mỹ, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh lên.

Những yếu tố này đang gây sức ép lên kim loại quý, khiến giá vàng thế giới nối dài đà giảm, đồng thời kéo thị trường vàng trong nước đi xuống.