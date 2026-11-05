Giá vàng ngày 5-11: SJC tăng vọt 3,3 triệu đồng, neo ở mốc 144,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 5-11 đồng loạt tăng mạnh, trong đó vàng miếng SJC tăng tới 3,3 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 144,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng duy trì ở mức cao, vượt ngưỡng 140 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tăng mạnh, chạm 144,5 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá niêm yết sáng 5-11, vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá vàng tăng tới 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 5-11.

Một số thương hiệu khác có mức niêm yết thấp hơn. Cụ thể, Phú Quý mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 144,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 142-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng tại một số thương hiệu sáng 5-11:

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

141,5

144,5

DOJI

141,5

144,5

PNJ

141,5

144,5

Bảo Tín Minh Châu

139

143

Bảo Tín Mạnh Hải

141,5

144,5

Phú Quý

140

144,5

Mi Hồng

142

143,5



Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn 9999 cũng tiếp tục neo ở vùng giá cao. Tại SJC, mặt hàng này được niêm yết ở mức 138,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI giao dịch vàng miếng ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 139-143 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở mức 138,9-142,9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Còn tại Phú Quý, giá mua vào và bán ra lần lượt là 140 triệu đồng và 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.133 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cập nhật đầu ngày 5-11 ở mức khoảng 4.133 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá khoảng 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước khiến thị trường tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và nhà đầu tư. Trong bối cảnh giá vàng thế giới có dấu hiệu điều chỉnh, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn là yếu tố đáng chú ý trong các phiên giao dịch tiếp theo.