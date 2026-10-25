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Giá vàng sáng 25-10: Vàng miếng SJC giữ mốc 141,7 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- (GLO)- Sáng 25-10, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với mức cập nhật gần nhất. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới duy trì dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng tại các thương hiệu giữ ổn định

Theo bảng giá được các doanh nghiệp kinh doanh vàng công bố và thông tin tổng hợp trên báo chí, đầu giờ sáng 25-10, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức cập nhật gần nhất ngày 24-10, giá tại một số thương hiệu không thay đổi.

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Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 25-10.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng. Tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng cũng ở mức tương ứng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 139-142 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá của SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,1 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Phú Quý, giá mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong nhóm thương hiệu được khảo sát, giá bán vàng miếng phổ biến ở mức 141,7 triệu đồng/lượng; riêng DOJI niêm yết mức 142 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 duy trì ở mức cao

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự khác biệt.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tại PNJ, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.

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Bảng giá vàng DOJI sáng 25-10.

DOJI niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 137,7-140,7 triệu đồng/lượng.

Với các mức giá trên, giá bán vàng nhẫn tại những thương hiệu được khảo sát dao động trong khoảng 139-141,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua vào - bán ra cũng khác nhau tùy từng doanh nghiệp và sản phẩm.

Giá vàng thế giới dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục giao dịch dưới mốc 4.000 USD/ounce. Theo dữ liệu thị trường được các báo điện tử cập nhật sáng 25-10, giá vàng thế giới dao động quanh 3.994-3.997 USD/ounce, cơ bản ổn định so với đầu giờ sáng hôm trước.

Diễn biến này diễn ra sau một tuần giá vàng thế giới giảm mạnh. Theo thông tin được báo chí tài chính dẫn lại, áp lực từ giá năng lượng, những lo ngại về lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tác động đến thị trường kim loại quý.

Theo dữ liệu quy đổi tham khảo với tỷ giá bán USD ở mức 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC 141,7 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch tương ứng khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, sáng 25-10, giá vàng trong nước giữ ổn định so với mức cập nhật gần nhất tại nhiều thương hiệu, trong khi giá vàng thế giới vẫn ở dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Người theo dõi thị trường cần phân biệt giá mua vào và bán ra, đồng thời kiểm tra bảng niêm yết của từng doanh nghiệp tại thời điểm giao dịch.

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