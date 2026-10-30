Ngày 30-10, vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 30-10, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết ở mức tiếp tục giảm mạnh đến 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 có sự phân hóa, với mức bán ra dao động từ 139,5 đến 141,6 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Sáng 30-10, thị trường vàng trong nước duy trì mặt bằng giá cao. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC sáng 30-10.

Cùng mức giá trên, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC có giá mua vào 137,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa 2 chiều giao dịch tại doanh nghiệp này lên tới 4 triệu đồng/lượng, cao hơn mức chênh lệch của các thương hiệu còn lại.

Vàng nhẫn tiếp tục phân hóa cao

Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 136-140 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng DOJI sáng 30-10.

PNJ niêm yết vàng nhẫn 999.9 ở mức 136-140 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn 999.9 ở mức 137,4-140,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 137,4 triệu đồng/lượng và bán ra 141,4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tại 5 thương hiệu được khảo sát dao động từ 139,5 đến 141,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra phổ biến từ 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và sản phẩm.

Thị trường thế giới giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch ngày 30-10 giảm xuống còn 4.006,6 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,5%, còn 4.031,40 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được VnExpress cập nhật sáng 30-10.

Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng vẫn tích cực. GDP quý III của nước này tăng 3,4%, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước. Những thông tin này làm gia tăng lo